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Письмо пассажира «Титаника» продали за бешеные деньги

Limon.ee
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"Титаник" затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года
"Титаник" затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года Фото: /AP

Последнее письмо, отправленное уругвайским пассажиром «Титаника» Рамоном Артагавейтия Гомес семье, продано на аукционе за 12 тысяч долларов.

Аукцион проходил в Монтевидео. Выставленное на продажу письмо было написано от руки на трех страницах. Гомес отправил его 12 апреля 1912 года из Ирландии, где лайнер сделал последнюю остановку перед тем, как выйти в воды Атлантического океана. Через два дня «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул. Также с молотка ушла фотография уругвайца, сделанная в 1909 году.

Ранее стало известно о сознательном выборе плохих материалов для батискафа «Титан», который с пятью пассажирами на борту спустился к месту крушения «Титаника». 

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