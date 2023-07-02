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Психолог Лабковский рассказал, зачем на самом деле людям нужны свадьбы и новоселье

Limon.ee
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Михаил Лабковский
Михаил Лабковский Фото: Промо

Ритуалы занимают важную часть жизни, поскольку связаны с потребностями человеческой психики. Об этом психолог Михаил Лабковский рассказал в своем телеграм-канале.

По словам специалиста, ритуалы помогают психике подготовиться к новым жизненным обстоятельствам, изменениям. После свадьбы два человека начинают жить вместе как муж и жена, это новый этап в отношениях. Свадьба и подготовка к ней позволяют свыкнуться с переменами.

Ритуалы также облегчают проживание негативных эмоций и боли. Такая функция, например, у похорон, поминок. Горевание делится на несколько стадий. 

По словам специалиста, ритуалы помогают психике подготовиться к новым жизненным обстоятельствам, изменениям. После свадьбы два человека начинают жить вместе как муж и жена, это новый этап в отношениях. Свадьба и подготовка к ней позволяют свыкнуться с переменами.

Ритуалы также облегчают проживание негативных эмоций и боли. Такая функция, например, у похорон, поминок. Горевание делится на несколько стадий. 

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