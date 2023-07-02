«Воскресенье не даст расслабиться»: Глоба призвал к осторожности 2 июля – вот что грядет

Астролог поспешил с прогнозом.
Сын Тамары и Павла Глобы, астролог Богдан Глоба в своем прогнозе на последнюю неделю июня предупреждал россиян, что семидневка может быть опасной. Это время, а также следующие 3 недели – сплошь агрессия и дестабилизация. Поэтому важно сосредоточиться на самом главном – себе и своих близких.
2 июля, воскресенье, замыкает неделю. Но легче от этого не становится. Потому что опасности не устраивают передышек.
«Воскресенье не даст расслабиться. Обманщики проявятся в первой половине дня, но уже к вечеру свет истины все расставит по местам. Осторожность у воды», - написал в Telegram астролог.