Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, что ждет знаки Зодиака в июле

Овен

Овны будут заняты делами семейными и вопросами, связанными с недвижимостью. Если вы на пороге крупной покупки, то стоит ее совершить до 20-х чисел этого месяца. Первая неделя июля будет очень эмоциональной. Не исключено, что кто-то тронет ваше сердце своей заботой и вниманием. Вероятны щедрые подарки и покровительство. Начиная с 10-го июля захочется определенности и конкретики. Не переборщите с давлением на близких с 15 по 22 июля.

Удачные дни: 1-5, 10, 25-31

Конфликтные дни: 13, 15-22

Телец

Тельцам захочется вернуться в когда-то знакомые места или возобновить утерянные связи. Не удивляйтесь, получив сообщение или письмо от давних знакомых. Вполне возможно, вы увидите новые возможности там, где уже и не ожидали их найти. Ставки месяца высоки. Вы окажетесь в центре как позитивного, так и негативного внимания, поэтому «держать лицо» надо постоянно. С 1 по 7 июля держитесь подальше от разборок и скандалов.

Удачные дни: 11, 15, 20, 25, 28

Конфликтные дни: 1-7, 31

Близнецы

Вопросы финансов и их распределения выйдут для близнецов на первое место. Крупные финансовые вложения стоит делать до 22 июля, поскольку после вы можете столкнуться с неожиданными трудностями или задержкой получения прибыли. Начиная с последней недели месяца, у вас появится шанс вернуться к делам, которые казались когда-то перспективными, но были незаслуженно забыты. С 5 по 8 июля - дни хороших новостей.

Удачные дни: 5-9, 25-30

Конфликтные дни: 1-4, 10-12, 15-18, 22-24, 31

Рак