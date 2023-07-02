Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, что ждет знаки Зодиака в июле

В июле нас ожидает только одна, но очень важная ретроградность планеты Венеры, под юрисдикцией которой находятся дела любовные и финансовые.
Все важные сделки лучше совершать до 22 июля. Если речь идет о больших инвестициях или дорогих покупках, то стоит помнить, что в период с 22 июля по 4 сентября все может пойти не по плану. Либо придется вносить изменения, либо что-то переделывать. Такие же рекомендации действуют в отношении заключения брачных и деловых отношений, а также новых романов.
Терять голову, обольщаясь внезапным романтическим чувством не стоит до первой половины сентября. Вполне вероятно, что после того, как Венера вернется в свое привычное движение, все пройдет как с белых яблонь дым.
Июль расставит акценты в вопросах статуса и доминирования. Если эти темы вас волновали и раньше, то, скорее всего, начиная с 20-х чисел июля, ситуация потребует срочных решений. Особенно это касается знаков Огня: Овнов, Львов и Стрельцов (или если в этих знаках есть важные точки вашей натальной карты).
Вероятно, захочется что-то менять или ставить жирную точку в вопросах сердечных. Если речь идет о кризисе в отношениях, то возможность выхода из него со знаком плюс или минус, откроется с ретроградностью Венеры. В случае, если ваше сердце сейчас свободно, то берите попкорн и наблюдайте за попытками бывших возлюбленных вновь обратить на себя ваше внимание.
В деловой среде так же возможен возврат к прошлым договоренностям, партнерам или работодателям.
Решения в этом месяце будет приниматься исключительно на эмоциях. Комфортнее всего себя будут чувствовать знаки Воды: Раки, Скорпионы и Рыбы. В любой непонятной ситуации спрашивайте совета у них и забудьте про жесткие логические схемы. Июль не про них.
Овен
Овны будут заняты делами семейными и вопросами, связанными с недвижимостью. Если вы на пороге крупной покупки, то стоит ее совершить до 20-х чисел этого месяца. Первая неделя июля будет очень эмоциональной. Не исключено, что кто-то тронет ваше сердце своей заботой и вниманием. Вероятны щедрые подарки и покровительство. Начиная с 10-го июля захочется определенности и конкретики. Не переборщите с давлением на близких с 15 по 22 июля.
Удачные дни: 1-5, 10, 25-31
Конфликтные дни: 13, 15-22
Телец
Тельцам захочется вернуться в когда-то знакомые места или возобновить утерянные связи. Не удивляйтесь, получив сообщение или письмо от давних знакомых. Вполне возможно, вы увидите новые возможности там, где уже и не ожидали их найти. Ставки месяца высоки. Вы окажетесь в центре как позитивного, так и негативного внимания, поэтому «держать лицо» надо постоянно. С 1 по 7 июля держитесь подальше от разборок и скандалов.
Удачные дни: 11, 15, 20, 25, 28
Конфликтные дни: 1-7, 31
Близнецы
Вопросы финансов и их распределения выйдут для близнецов на первое место. Крупные финансовые вложения стоит делать до 22 июля, поскольку после вы можете столкнуться с неожиданными трудностями или задержкой получения прибыли. Начиная с последней недели месяца, у вас появится шанс вернуться к делам, которые казались когда-то перспективными, но были незаслуженно забыты. С 5 по 8 июля - дни хороших новостей.
Удачные дни: 5-9, 25-30
Конфликтные дни: 1-4, 10-12, 15-18, 22-24, 31
Рак
Дорогие Раки, наконец-то настало время, когда можно то, чего нельзя было раньше. Вы, несомненно, главные персоны июля, но это накладывает и немалую ответственность. Вами будут восхищаться, вас будут обсуждать и завидовать вам, но этот период дан для того, чтобы быть в центре внимания, а не сидеть под камнем. Надевайте все лучшее сразу и не удивляйтесь, если вам захочется вернуться к хорошо забытому старому.
Удачные дни: 1-3, 8, 9, 12, 16-19, 21, 23, 25, 27-29
Конфликтные дни: 4-7, 10, 11, 13, 14, 30, 31
Лев
Львам захочется уединения и покоя. До 20-х чисел июля лучше побыть наедине со своими мыслями, чем бесконечно распыляться на людей, которые нагло воруют ваше время. Последняя неделя месяца настроит на ностальгические воспоминания. Неожиданно всплывут люди, которые когда-то трогали ваше сердце. Отмечать день рождения стоит в ретро стиле или с давно знакомыми вам людьми.
Удачные дни: 1, 2, 7-19, 28
Конфликтные дни: 3, 20-25
Дева
Девы будут проживать, пожалуй, самый ответственный период этого лета. Вероятно, придется принимать важные решения, способные повлиять на вашу Судьбу. Поскольку ставки будут высоки, надо трезво оценивать свои риски и возможности. Некоторые из вас решатся на серьезный шаг заключения отношений. Если речь идет о финансах или любви, то старайтесь успеть провернуть дела до 20-го июля.
Удачные дни: 5-9, 25-30
Конфликтные дни: 1-4, 10-12, 15-18, 22-24, 31
Весы
Весы станут основными светскими персонами этого месяца. Если вы не будете отказываться от приглашения на мероприятия и вечеринки, то сможете не только получить удовольствие от общения, но и обзавестись полезными связями. Не исключено, что июль подарит исполнения по крайней мере одного вашего заветного желания. Период, начиная с 22 числа, не благоприятен для начала новых романов, поэтому влюбляться надо уже сейчас!
Удачные дни: 11, 15, 20, 25, 28
Конфликтные дни: 1-7, 31
Скорпион
Скорпионы будут своими мыслями далеко от реальности. Этот месяц может подарить вам долгожданное вдохновение и творческий подъем. Даже если род вашей деятельности лежит исключительно в материальной плоскости, в июле стоит начать делать что-то для Души. Особенно классно будет научиться чему-то новому или по возможности отправится в путешествие. Удача придет издалека, поэтому стоит обращать внимание на дела, связанные с заграницей.
Удачные дни: 1-8, 26-31
Конфликтные дни: 9-12, 19-24
Стрелец
Стрельцы будут проживать непростой период, который так или иначе связан с кризисом какого-то жанра. Процессы напряжения могут начаться как в деловой, так и в личной жизни. Главное - избегайте любовных треугольников и интриг. Держитесь подальше от экстремальных видов спорта. Несмотря на вашу тягу к приключениям, в этом месяце необдуманный риск может быть опасен.
Удачные дни: 1-15, 24-31
Конфликтные дни: 16-20
Козерог
Козерогам будет везти в любви и в делах, требующих взаимодействия с другими людьми. Те вещи, которые обычно вам легко удаются в одиночку, в этом месяце стоит попробовать делать в команде. То же самое касается разделения рисков и ответственности. Месяц сильно намекает на новые романы или возврат к когда-то забытым увлечениям.
Удачные дни: 1-15, 25, 30
Конфликтные дни: 16-22, 31
Водолей
Водолеи разведут активную деятельность и будут до 20-х чисел в трудах и заботах. Июль можно назвать для вас волонтерским, поскольку ситуация будет складываться так, что для других вы будете делать гораздо больше, чем для себя. В промежутках стоит взять курс массажа или отправится в СПА, чтобы, начиная с 22 числа, без конца пересекаться с бывшими во всеоружии.
Удачные дни: 11-21, 28-31
Конфликтные дни: 1-7, 22-25, 27
Рыбы
Июль - один из самых удачных месяцев у Рыбок. Тут и вдохновение, и крупные семейные торжества, и любовь, а некоторых из вас могут даже ожидать прибавления в семействе. За что бы вы не брались, все будет вам удаваться. Старайтесь как можно больше времени проводить с близкими, спустя месяцы, такое времяпрепровождение покажется вам бесценным.
Удачные дни: 1-29
Конфликтные дни: 30