Гороскоп на 2 июля для всех знаков Зодиака

Скорпион

У Скорпионов могут возникнуть неприятности. Избегайте любых проявлений легкомыслия и самонадеянности в работе и не стесняйтесь обратиться за помощью, если окажетесь в сложной ситуации. Рассчитывая исключительно на свои силы, вы сужаете собственные горизонты, упускаете возможности, которыми следовало бы воспользоваться. Вероятны проблемы у тех, кто в этот день отправляется в деловые командировки или планирует принимать участие в презентациях, семинарах, конференциях.

В семье эмоциональный фон будет благоприятным, а отношения - гармоничными. Любимый человек также не преподнесет неприятных сюрпризов, однако может потребовать от вас поступков, к которым вы пока не готовы.

Стрелец

День связан с появлением проблем как профессионального, так и личного характера. Найти верное решение будет непросто, однако ваша интуиция наверняка подскажет, как следует действовать, чтобы добиться наилучшего результата. Старайтесь иметь дело только с проверенными партнерами; нежелательно вести переговоры с иностранцами, планировать на этот день далекие поездки. Финансовая картина значительно не изменится, но ожидаемые денежные поступления могут немного задержаться.

Ссора с любимым человеком окажется весьма серьезной, если вы не сделаете первых шагов к сближению. Родственники готовы прийти вам на помощь, но не проявят бестактности и нетерпения, которые могли бы усложнить и без того непростую ситуацию.

Козерог