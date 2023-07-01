ВИДЕО ⟩ «Извиняюсь, но не сожалею»: Анна Седокова с трудом натянула на себя эротическое белье

В Сети то и дело появляются снимки, но которых артистка пытается натянуть на свои прелести эротические обтягивающие наряды, которые просто кричат о ее проблеме.

В этот раз Анна стала героиней провокационного видео.

Артистка решила напомнить публике, что внешний вид и образ девушки могут быть крайне обманчивыми. Так, она предстала перед пользователями в бесформенной рубашке и широких брюках, а в следующий момент - в образе роковой женщины в кожаном белье.

«У каждой девушки в оверсайз есть маленький секрет. Тренд можно закрывать. Извиняюсь, но не сожалею», - дерзко отметила Седокова.

По словам самой Седоковой, несмотря о заоблачных мечтах о стройном теле, она учится принимать себя такой, какая есть.