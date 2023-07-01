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ВИДЕО ⟩ «Извиняюсь, но не сожалею»: Анна Седокова с трудом натянула на себя эротическое белье

Limon.ee
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Анна Седакова.
Анна Седакова. Фото: Sergei Karpukhin

40-летняя Анна Седокова держит своих поклонников в настоящем напряжении. Певица ведет постоянную борьбу с лишним весом, и не всегда одерживает победу. И продолжает делится своими прелестями с подписчиками в Инстаграм.

В Сети то и дело появляются снимки, но которых артистка пытается натянуть на свои прелести эротические обтягивающие наряды, которые просто кричат о ее проблеме.

В этот раз Анна стала героиней провокационного видео.

Артистка решила напомнить публике, что внешний вид и образ девушки могут быть крайне обманчивыми. Так, она предстала перед пользователями в бесформенной рубашке и широких брюках, а в следующий момент - в образе роковой женщины в кожаном белье.

«У каждой девушки в оверсайз есть маленький секрет. Тренд можно закрывать. Извиняюсь, но не сожалею», - дерзко отметила Седокова.

По словам самой Седоковой, несмотря о заоблачных мечтах о стройном теле, она учится принимать себя такой, какая есть.

При этом Анна не сидит сложа руки, а изнуряет себя диетами и спортивными тренировками, дабы поддерживать свои пышные формы в полном порядке.

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