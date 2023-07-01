Жена отреклась от лежащего в коме Николая Ефремова

Сын Михаила Ефремова и Евгении Добровольской находится в тяжелом состоянии после падения с третьего этажа. Николаю Ефремову сделали операцию, так как он получил серьезные травмы таза и внутренних органов. А еще у него открылось кровотечение из-за разрыва артерии и едва не остановилось сердце.

Сын Михаила Ефремова и Евгении Добровольской сейчас находится в коме на ИВЛ. Медики делают все возможное, чтобы сохранить жизнь актеру, которого нашли под окнами дома случайные прохожие.

Меж тем жена актера не собирается ему помогать. Более того, Влада Киселева отреклась от мужа. Она заявила, что «у нее нет супруга Николая», передает life.ru.

Ее настолько достало поведение мужа, что она не желает ничего о нем слышать. Вот уже много лет Николай злоупотребляет алкоголем, принимает запрещенные препараты и состоит на учете в психиатрической больнице.