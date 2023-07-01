ВИДЕО ⟩ Что за нашествие насекомых, похожее на «библейскую чуму», произошло в США?

По данным очевидцев город подвергся нашествию неизвестных крылатых насекомых.

«Рой крошечных крылатых насекомых заполонил Нью-Йорк, и его жители сравнивают нашествие с "библейской чумой"», - сообщило издание.

По данным жителей, насекомые имеют зеленый цвет. Эксперты предполагают, что это может быть один из видов безобидной тли, поэтому «повода для беспокойства нет».

can anyone explain what is happening in nyc right now with these bugs/gnats?



I thought it was debris from the bad air quality at first, but then I realized that all these small particles all over my body are BUGS pic.twitter.com/gwjeWwVzcS — jerm (@jerm_cohen) June 30, 2023