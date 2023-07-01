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ВИДЕО ⟩ Что за нашествие насекомых, похожее на «библейскую чуму», произошло в США?

Limon.ee
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: mutan/Shutterstock

В Нью-Йорке произошло нашествие странных насекомых, сравнимое с «библейской чумой». Об этом пишет New York Post.

По данным очевидцев город подвергся нашествию неизвестных крылатых насекомых.

«Рой крошечных крылатых насекомых заполонил Нью-Йорк, и его жители сравнивают нашествие с "библейской чумой"», - сообщило издание.

По данным жителей, насекомые имеют зеленый цвет. Эксперты предполагают, что это может быть один из видов безобидной тли, поэтому «повода для беспокойства нет».

По словам куратора и энтомолога Американского музея естественной истории Дэвида Гримальди, тля - это обычное садовое насекомое, которое питается соком растений. Появление в городе таких мошек может указывать на то, что в городе «благоприятная окружающая среда» и это «не признак библейского конца».

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