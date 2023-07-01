ВИДЕО ⟩ Что за нашествие насекомых, похожее на «библейскую чуму», произошло в США?

В Нью-Йорке произошло нашествие странных насекомых, сравнимое с «библейской чумой». Об этом пишет New York Post.
По данным очевидцев город подвергся нашествию неизвестных крылатых насекомых.
«Рой крошечных крылатых насекомых заполонил Нью-Йорк, и его жители сравнивают нашествие с "библейской чумой"», - сообщило издание.
По данным жителей, насекомые имеют зеленый цвет. Эксперты предполагают, что это может быть один из видов безобидной тли, поэтому «повода для беспокойства нет».
can anyone explain what is happening in nyc right now with these bugs/gnats?— jerm (@jerm_cohen) June 30, 2023
I thought it was debris from the bad air quality at first, but then I realized that all these small particles all over my body are BUGS pic.twitter.com/gwjeWwVzcS
По словам куратора и энтомолога Американского музея естественной истории Дэвида Гримальди, тля - это обычное садовое насекомое, которое питается соком растений. Появление в городе таких мошек может указывать на то, что в городе «благоприятная окружающая среда» и это «не признак библейского конца».