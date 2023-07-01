Эстонская ясновидящая и участница «Битвы экстрасенсов» каждый раз возвращалась на шоу, чтобы стать лучшей, но так и не получила заветную статуэтку. Тем не менее многие зрители считают Мэрилин Керро одной из самых сильных ведьм проекта. Впрочем, звезда мистической передачи нашла себя в другой сфере.
Мэрилин Керро трогательно поздравила сына с днем рождения: «Лучшее, что я когда-либо делала – стала мамой»
Поклонники надеялись, что их любимица, став популярной, останется в Москве и будет принимать всех нуждающихся в помощи. Но знаменитая ведьма решила иначе: она бросила славу и гонорары ради любви.
После разрыва с Александром Шепсом Мэрилин быстро нашла нового возлюбленного - им стал норвежец Марк Хансен. Звезда телепроекта, проверяющего возможности экстрасенсов, часто публиковала фото с новым избранником, а в 2018 году объявила важную новость - она стала мамой. Мальчика назвали Кайус-Уильямом. А спустя два года пара снова стала родителями. Рыжая ведьма подарила татуированному плотнику дочь Селин Мари.
Вчера старший сын Мэрилин праздновал первую круглую дату - мальчику исполнилось пять лет. Знаменитая ведьма на личных страницах в соцсетях опубликовала фотографию с тортом, выполненным по мотивам мультика «Щенячий патруль».
«И вот 29 июня моему первому сыну исполнилось пять. Лучшее, что я когда-либо делала - это стала мамой», - оставила трогательную подпись Мэрилин под снимком.
Напомним, отношения между Марком и Мэрилин не просуществовали долго. После рождения дочери Керро заявила, что съезжает от мужа. «Каждый из нас отправляется в свое плаванье, но нас по-прежнему связывают наши дети», - говорила она. Эстонские СМИ сообщали, что мужчина поднимал на участницу мистического шоу руку, хватал за горло и угрожал убить.
А вскоре сильная ясновидящая встретила новую любовь, чье имя держит в секрете. Сейчас она живет и работает в Эстонии, подарила избраннику еще одного сына. Экстрасенс с удовольствием посвящает время детям, строит планы на будущее и делится редкими кадрами из жизни в соцсетях, сообщает Стархит.