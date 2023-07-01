УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «Куда мы дальше катимся – не знаю. Скоро пешком будем ходить»: жители Таллинна поделились беспокойством по поводу цен на топливо

Как оказалось, на цены на бензин мало кто обращает внимание. И даже не помнят, какая цена была всего лишь месяц назад. А она даже и не менялась!

«Сейчас я даже, если честно, не в курсе, что конкретно по центам. Но так как оно (топливо - прим. ред.) меньше двух, то на сравнении ты как бы радуешься тому, что оно не возвращается туда. Заправляешься по необходимости, просто так стараешься не жечь», - делится Илья.

«Цены то вверх, то вниз. Буквально за год они же поднялись в два-три раза. Куда мы дальше катимся - не знаю. Скоро пешком будем ходить. Но смотреть, что творится вообще в мире и что на рынке происходит - вопрос очень большой: что будет вообще зимой?» - задается Юрий.

«Вы просто не жили в других странах, например, в Белоруссии, когда бензин может дорожать в два раза в течение там полутора-двух месяцев. Поэтому здесь у вас (в Эстонии - прим. ред.) все очень хорошо», - разуверяет Николай, который только недавно перебрался в Таллинн.