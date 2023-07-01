Курьера застукали, как он ест пиццу клиента, а затем перекладывает кусочки, заметая следы

В Сети опубликовали видео мексиканского курьера, который ел пиццу своего клиента. Он разместился прямо посреди улицы, на скутере с открытой коробкой на коленях, сообщает ТСН.
С куском пиццы в одной руке доставщик еды маленьким ножом отрезал еще несколько кусочков, прежде чем засунуть их в рот. Затем мужчина переставил ломтики, чтобы замести следы своего «преступления», и сделать так, чтобы пицца выглядела целой.
Потом он закрыл коробку и заклеил ее липкой лентой, прежде чем завести скутер и продолжить свой путь.
@susyjimenez0 Porque no habra llegado mi pizza 🍕 #pizza #incompleta #hambreeee #repartidor ♬ sonido original - Susy Jimenez
Видео было опубликовано Сьюзи Хименес в Тикток, где оно стало вирусным с 6 миллионами просмотров.
В комментариях кое-кто посмеялся, кое-кто пожалел курьера, а кое-кто изрядно разозлился. «Я не одобряю это, но я удивлен его техникой». «Думаю, что кто-то просто потерял работу». «Я бы крикнула ему, когда он закончил. "Эй, я только что записала тебя на видео!"» «Я бы разозлился, если бы это была моя еда, но я не могу не думать, а что, если у бедняги не было возможности поесть?» «Поэтому лучше всегда просить не резать пиццу!»