Курьера застукали, как он ест пиццу клиента, а затем перекладывает кусочки, заметая следы

С куском пиццы в одной руке доставщик еды маленьким ножом отрезал еще несколько кусочков, прежде чем засунуть их в рот. Затем мужчина переставил ломтики, чтобы замести следы своего «преступления», и сделать так, чтобы пицца выглядела целой.

В комментариях кое-кто посмеялся, кое-кто пожалел курьера, а кое-кто изрядно разозлился. «Я не одобряю это, но я удивлен его техникой». «Думаю, что кто-то просто потерял работу». «Я бы крикнула ему, когда он закончил. "Эй, я только что записала тебя на видео!"» «Я бы разозлился, если бы это была моя еда, но я не могу не думать, а что, если у бедняги не было возможности поесть?» «Поэтому лучше всегда просить не резать пиццу!»