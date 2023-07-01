«Будут решаться вопросы, касающиеся родины, дома, жилья»: гороскоп на июль для всех знаков от Тамары Глобы

Июль поспособствует получению новых знаний и кардинальных перемен. Доходы могут увеличиться на прежнем месте работы - начальство оценит ваши умения и трудолюбие. Обратите внимание на здоровье и будьте аккуратны на дорогах.

Весы

В этом месяце стоит уделить много времени друзьям, а также планам на будущее. Не бойтесь встречаться с недоброжелателями, как ни странно, именно сейчас волки в овечьей шкуре принесут максимальную пользу.

В первую и вторую декады месяца обратите внимание на семью, детей и друзей. А в преддверии августа готовьтесь разруливать рабочие дела. Наиболее важны для вас дни с 16 по 26 июля - люди откроются с неожиданной стороны.

Скорпион

Июль - это время дальних дорог, командировок и поездок в друзьями. Уделите особое внимание отношениям с руководством. Начальство будет отмечать каждый ваш шаг, может подавлять инициативу и требовать неукоснительного подчинения.

Вторая половина месяца принесет перемены на служебном фронте: появится дополнительная возможность для заработка и новые дела. Возможно начало ремонта или строительства.

Стрелец

Личным планам вдали от дома может помешать работа. Начальство будет требовать выполнения обязательств даже в самых мелких деталях. Могут возникнуть трудности, связанные с ремонтом имущества, вопросами переезда.

Постарайтесь сделать так, чтобы поездка все же не сорвалась. В ней вас будет ждать успешная реализация творческих планов, новые начинания и, возможно, зачатие ребенка.

Козерог