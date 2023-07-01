Середина лета - это период, когда на астрологическую сцену выходят раки. По словам Тамары Глобы, в июле будут решаться вопросы, связанные с домом. Кому-то грядущий месяц сулит покупку недвижимости, а кто-то будет вынужден уехать с насиженного места в поисках лучшей жизни, пишет Стархит.
«Будут решаться вопросы, касающиеся родины, дома, жилья»: гороскоп на июль для всех знаков от Тамары Глобы
Именитый астролог уверена, в грядущем месяце удача будет сопутствовать людям, стремящимся к славе и богатству. Жажда приключений и амбиции заставят многих пойти по пути глобальных перемен.
«Именно в этом месяце будут решаться вопросы, касающиеся родины, дома, жилья, путешествий далеких и близких, переездов, поиска лучшего места для жизни или буквально побега из своей страны», - прогнозирует астролог.
В июле, по мнению астролога, начнется новое время. Оно принесет большие перемены. События будут развиваться стремительно, а также проявятся вещи, которые казались совершенно невозможными. «Это касается и политики, и хозяйственной деятельности, и финансов», - уточнила Тамара Глоба.
Овен
Глобальные перемены стоит ожидать уже в начале месяца. В это время нужно уделить внимание детям и дому, помогать родителям и заняться хозяйственными вопросами. Эти сферы жизни заложат прочный фундамент, который даст старт головокружительной карьере.
Начинается новый период. Он продлится два года и изменит жизнь до неузнаваемости. Возможны зачатие и беременность, участие в шоу или смена места работы.
Телец
Июль - это время, когда много внимания потребуется уделить родственникам, близким людям и хорошим знакомым. Тельцов ждут поездки, прогулки, отдых. В других странах и городах возникнет интерес к новым проектам, ориентированным на будущее.
Вторая половина месяца идеально подходит для активного отдыха, спорта, работы с людьми. Не бойтесь строить планы и займитесь вопросами, которые приблизят перемены. Подготовьте плацдарм, но не торопитесь менять работу.
Близнецы
Месяц начнется с суеты - предстоит совершить крупную покупку. Знакомые могут сбить вас с пути, но не стоит обращать внимание на непрошенные советы и влезать в авантюры, придуманные другими людьми. Поездки и путешествия откроют новые перспективы.
В это время опирайтесь только на себя и следуйте намеченным планам. Во второй половине месяца откроются новый горизонты, а также затянут бытовые вопросы. Не исключено, что вам предстоит ремонт.
Рак
Июль - хорошее время для обучения и новых знакомств, смело стройте планы с друзьями. Пользуйтесь любой возможностью подзаработать. Благо, весь грядущий месяц судьба будет подкидывать вам способы улучшить финансовое благосостояние. Постарайтесь не спускать деньги на наряды и подарки близким.
Несмотря на то, что грядущий месяц богат на знакомства, внимательно относитесь к новым контактам. Обходите стороной людей, которые кажутся вам странными. Это позволит построить мост в благополучное будущее.
Лев
В первой половине месяца стоит готовиться к новому витку в жизни: заключайте контракты, планируйте выступления, начинайте проекты. В июле вы снова окажетесь на коне и в центре внимания. Готовьтесь к бурным взлетам и болезненным падениям.
Споры и проблемы в личной жизни, наконец, разрешатся. Назреют важные вопросы, касающиеся перемены места жительства, иммиграции. Конец месяца - идеальное время для крупных покупок, возможно, недвижимости.
Дева
Будьте предельно осторожны в личной жизни. В июле вас будет тянуть на незаконные связи и разрушение привычных отношений. Постарайтесь сохранить брак, друзей, семью. Внимательно относитесь к новым контактам - среди них могут затесаться мошенники и аферисты.
Июль поспособствует получению новых знаний и кардинальных перемен. Доходы могут увеличиться на прежнем месте работы - начальство оценит ваши умения и трудолюбие. Обратите внимание на здоровье и будьте аккуратны на дорогах.
Весы
В этом месяце стоит уделить много времени друзьям, а также планам на будущее. Не бойтесь встречаться с недоброжелателями, как ни странно, именно сейчас волки в овечьей шкуре принесут максимальную пользу.
В первую и вторую декады месяца обратите внимание на семью, детей и друзей. А в преддверии августа готовьтесь разруливать рабочие дела. Наиболее важны для вас дни с 16 по 26 июля - люди откроются с неожиданной стороны.
Скорпион
Июль - это время дальних дорог, командировок и поездок в друзьями. Уделите особое внимание отношениям с руководством. Начальство будет отмечать каждый ваш шаг, может подавлять инициативу и требовать неукоснительного подчинения.
Вторая половина месяца принесет перемены на служебном фронте: появится дополнительная возможность для заработка и новые дела. Возможно начало ремонта или строительства.
Стрелец
Личным планам вдали от дома может помешать работа. Начальство будет требовать выполнения обязательств даже в самых мелких деталях. Могут возникнуть трудности, связанные с ремонтом имущества, вопросами переезда.
Постарайтесь сделать так, чтобы поездка все же не сорвалась. В ней вас будет ждать успешная реализация творческих планов, новые начинания и, возможно, зачатие ребенка.
Козерог
В июле вы будете заботиться о семье. Будьте внимательны с расходами: не спускайте все на наряды, друзей и сомнительные интересы вроде азартных игр. Деньги вскоре вам пригодятся, чтобы заняться недвижимостью и строительством.
Во второй половине месяца вас будут заботить вопросы расширения жилплощади, покупки земли или просто ремонта. В третьей декаде возможны дальние поездки. Будьте аккуратны за рулем.
Водолей
В начале месяца вас могут коснуться семейные проблемы: берегите любимых, обращайте внимание на здоровье. В рабочих делах стоит довериться интуиции.
Во второй половине придется потратить все, что вы успели накопить в начале июля. Финансы понадобятся для ремонта, поддержания здоровья, обучения или погашения ранее возникших задолженностей. Отложите поездки на конец августа или осень.
Рыбы
Месяц будет наполнен событиями. В первой декаде потребуется отдых. Нужно поберечь здоровье и тогда сил хватит разобраться со всеми сложностями, которые возникнут в поездках, во время обучения и работы.
Во второй половине месяца станет ясно, каким образом стоит вложить деньги и получить максимальную прибыль. Наступит новый этап, который приведет к финансовому благополучию.