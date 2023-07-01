Мужская порнозвезда поделился вопросом, который постоянно задают ему гетеросексуальные мужчины

Ансси Вискари пришел в мир порнографии в свои двадцать лет. Он скромен по натуре и живет довольно уединенной, затворнической жизнью. В настоящее время его основной доход приносит эротический сервис для взрослых OnlyFans.

«Онлайн-порно произвело революцию во всей секс-индустрии. Когда мы выпускали фильмы, я продавал права на них за одноразовую оплату, а теперь я не получаю ни копейки за участие в них, хотя их смотрят огромное количество людей». Поэтому пришло время адаптироваться, и Ансси перевел свой основной секс-бизнес на OnlyFans.

Он открыто называет контент, который он там представляет, порно. «И мне нравится любительское порно, широко распространенный постановачный секс с внешне безупречными людьми - это не мое амплуа».

Вискари входит в эти два процента, кто на OnlyFans зарабатывает больше всех денег. За последние 30 дней клиенты перечислили на его счет более 6 000 евро за вычетом налогов.

Наиболее часто задаваемый вопрос

По словам Ансси, большинство его зрителей и подписчиков - мужчины. Этому есть несколько неожиданное объяснение.