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Мужская порнозвезда поделился вопросом, который постоянно задают ему гетеросексуальные мужчины

Трийн Пальмипуу
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

51-летний Ансси - самая известная порнозвезда Финляндии. Застенчивый мужчина зарабатывает тысячи евро в месяц и раскрывает самый часто задаваемый вопрос, который спрашивают у него натуралы, пишет Naine.

Ансси Вискари пришел в мир порнографии в свои двадцать лет. Он скромен по натуре и живет довольно уединенной, затворнической жизнью. В настоящее время его основной доход приносит эротический сервис для взрослых OnlyFans.

«Онлайн-порно произвело революцию во всей секс-индустрии. Когда мы выпускали фильмы, я продавал права на них за одноразовую оплату, а теперь я не получаю ни копейки за участие в них, хотя их смотрят огромное количество людей». Поэтому пришло время адаптироваться, и Ансси перевел свой основной секс-бизнес на OnlyFans.

Он открыто называет контент, который он там представляет, порно. «И мне нравится любительское порно, широко распространенный постановачный секс с внешне безупречными людьми - это не мое амплуа».

Вискари входит в эти два процента, кто на OnlyFans зарабатывает больше всех денег. За последние 30 дней клиенты перечислили на его счет более 6 000 евро за вычетом налогов.

Наиболее часто задаваемый вопрос

По словам Ансси, большинство его зрителей и подписчиков - мужчины. Этому есть несколько неожиданное объяснение.

«Мужчины хотят увидеть разных женщин, с которыми я занимаюсь сексом. Мне также присылают много фотографий в обнаженном виде, и очень часто люди спрашивают, могли бы они сами оказаться в секс-индустрии», - смеется Ансси, добавляя, что ему также присылали фотографии своего пениса многие известные общественные деятели. «Я отказался оценивать эти фотографии. Приберегу знаменитостей на всякий случай на будущее», - со смехом добавляет он.

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