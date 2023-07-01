Мужская порнозвезда поделился вопросом, который постоянно задают ему гетеросексуальные мужчины

51-летний Ансси - самая известная порнозвезда Финляндии. Застенчивый мужчина зарабатывает тысячи евро в месяц и раскрывает самый часто задаваемый вопрос, который спрашивают у него натуралы, пишет Naine.
Ансси Вискари пришел в мир порнографии в свои двадцать лет. Он скромен по натуре и живет довольно уединенной, затворнической жизнью. В настоящее время его основной доход приносит эротический сервис для взрослых OnlyFans.
«Онлайн-порно произвело революцию во всей секс-индустрии. Когда мы выпускали фильмы, я продавал права на них за одноразовую оплату, а теперь я не получаю ни копейки за участие в них, хотя их смотрят огромное количество людей». Поэтому пришло время адаптироваться, и Ансси перевел свой основной секс-бизнес на OnlyFans.
Он открыто называет контент, который он там представляет, порно. «И мне нравится любительское порно, широко распространенный постановачный секс с внешне безупречными людьми - это не мое амплуа».
Вискари входит в эти два процента, кто на OnlyFans зарабатывает больше всех денег. За последние 30 дней клиенты перечислили на его счет более 6 000 евро за вычетом налогов.
Наиболее часто задаваемый вопрос
По словам Ансси, большинство его зрителей и подписчиков - мужчины. Этому есть несколько неожиданное объяснение.
«Мужчины хотят увидеть разных женщин, с которыми я занимаюсь сексом. Мне также присылают много фотографий в обнаженном виде, и очень часто люди спрашивают, могли бы они сами оказаться в секс-индустрии», - смеется Ансси, добавляя, что ему также присылали фотографии своего пениса многие известные общественные деятели. «Я отказался оценивать эти фотографии. Приберегу знаменитостей на всякий случай на будущее», - со смехом добавляет он.