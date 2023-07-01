Эстонская ясновидящая попала в аварию: я выезжала из-за поворота, и в меня врезался другой мотоцикл

Мерили Тиммер сообщила в Инстаграм, что в пятницу она попала в аварию. «Вообще-то мне нравится летать, но на самолете, а не высоко и далеко на мотоцикле, кататься мне нравится тоже, но не в машине скорой помощи», - пишет Тиммер и благодарит своих друзей, которые быстро вызвали помощь.

«Большое спасибо моим друзьям, которые сразу же среагировали, вызвали скорую помощь и сделали все возможное, чтобы мы продержались до прибытия помощи. Большое спасибо чудесной скорой помощи Лянемааской больнице, сотрудникам спасательной службы, полиции и врачам. Настолько быстрая помощь и невероятно приятные люди. Благодарная работа», - похвалила спасателей Тиммер. «23-летний опыт вождения иногда может подвести, постараемся в следующий раз более безопасно», - добавляет она, делясь фотографией опрокинутого мотоцикла.

Что именно произошло?

Тиммер рассказала Elu24, что авария произошла на повороте. «Я выезжала из-за поворота, как вдруг второй мотоцикл ударил меня в бок. От удара я вылетела с мотоцикла. Поначалу подозревала, что что-то с ребрами. Машина скорой помощи увезла меня. В больнице сделали рентген, к счастью, все цело, и меня отпустили домой. Благодаря хорошей экипировке я отделался лишь несколькими ушибами. Счастливая авария для меня. Больно и плохо, но это неотъемлемая часть! Будем жить», - говорит Тиммер.