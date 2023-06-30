Мужчина, совершавший покупки в таллиннском продуктовом магазине Каубамая, получил сюрприз на кассе, когда увидел на экране неожиданную сумму. «Я знаю, что купил товаров всего на 25 евро, но счет вышел на 50», - рассказал мужчина корреспонденту Elu24. По словам представителя Каубамая, это была техническая проблема.
НЕДОРАЗУМЕНИЕ ⟩ Растерянный клиент: «Я знаю, что купил товаров всего на 25 евро, но счет вышел на 50»
В четверг утром с Elu24 связался мужчина, который посетил таллиннский продуктовый магазин Каубамая и был очень расстроен, потому что на кассе его ждал неприятный сюрприз.
«Я зашел в продуктовый магазин Каубамая в 21:26 в среду вечером. Я пошел купить определенные товары и помнил о лимите в 25 евро. Когда я положил товары в корзину, то убедился, что общая сумма продуктов составляет 25 евро. Но когда я подошел к кассе, оказалось, что счет составил целых 50 евро и 47 центов», - рассказал он изданию Elu24.
«Я спросил, как же так? Не может быть так много! Я не купил так много вещей. Тогда к кассе подошел другой продавец, сложил цены на товары и получил в итоге 45 евро. Затем мы несколько раз пересчитали эту сумму. В итоге получилось, что счет составил 25 евро и 84 цента», - рассказал читатель портала, озадаченный такой ошибкой. «Как система насчитала 50 евро? В два раза больше, чем счет составил на самом деле?» - не может понять клиент.
Видение Каубамая сложившейся ситуации
Пирет Мортенссон, менеджер по персоналу и обслуживанию Каубамая, говорит, что один клиент хотел оплатить покупку в Toidumaailm в режиме самообслуживания с помощью приложения карты Partner.
«К сожалению, телефон покупателя "завис", и платеж не мог быть обработан. В качестве решения проблемы сотрудник решил просканировать товары, чтобы выдать чек на кассе Ostukontroll», - объясняет Мортенссон.
«После начала сканирования товаров технический сбой в телефоне покупателя исчез, и отсканированные покупателем товары были автоматически добавлены в чек, открытый в системе кассы. Именно поэтому некоторые товары продублировались на экране. Неисправная транзакция была немедленно отменена», - говорит представитель Каубамая.
«Работник по обслуживанию клиентов сделал новую покупку, за которую клиент заплатил банковской картой. Сотрудник извинился за потраченное время, но ситуация была вполне объяснима, так как технические решения иногда могут выходить из строя».
«Благодарим вас за передачу отзыва, поскольку сам клиент не обращался в универмаг. Наша цель - обеспечить быстрое и удобное самообслуживание с помощью приложения карты Partner, и мы благодарны за отзыв», - отмечает Мортенссон.