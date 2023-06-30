НЕДОРАЗУМЕНИЕ ⟩ Растерянный клиент: «Я знаю, что купил товаров всего на 25 евро, но счет вышел на 50»

В четверг утром с Elu24 связался мужчина, который посетил таллиннский продуктовый магазин Каубамая и был очень расстроен, потому что на кассе его ждал неприятный сюрприз.

«Я зашел в продуктовый магазин Каубамая в 21:26 в среду вечером. Я пошел купить определенные товары и помнил о лимите в 25 евро. Когда я положил товары в корзину, то убедился, что общая сумма продуктов составляет 25 евро. Но когда я подошел к кассе, оказалось, что счет составил целых 50 евро и 47 центов», - рассказал он изданию Elu24.

Фото кассы самообслуживания. Фото: Erakogu

«Я спросил, как же так? Не может быть так много! Я не купил так много вещей. Тогда к кассе подошел другой продавец, сложил цены на товары и получил в итоге 45 евро. Затем мы несколько раз пересчитали эту сумму. В итоге получилось, что счет составил 25 евро и 84 цента», - рассказал читатель портала, озадаченный такой ошибкой. «Как система насчитала 50 евро? В два раза больше, чем счет составил на самом деле?» - не может понять клиент.

Фото кассы самообслуживания. Фото: Erakogu

Видение Каубамая сложившейся ситуации

Пирет Мортенссон, менеджер по персоналу и обслуживанию Каубамая, говорит, что один клиент хотел оплатить покупку в Toidumaailm в режиме самообслуживания с помощью приложения карты Partner.