Предложение мужчины, сделанное им возле туалета самолета, вызвало большой ажиотаж в Интернете, и зрители разделились во мнении, было ли оно романтичным или неловким, делится Daily Mail.
ВИДЕО ⟩ Я бы сказала «нет»: мужчина опустился на одно колено возле туалета самолета и столкнулся с гневной реакцией на «неловкое» предложение
Помолвка была запечатлена во время полета в Канкун, Мексику.
Неизвестный пассажир стоял на коленях в проходе с коробочкой для кольца в руках, пока он и его товарищи по путешествию с нетерпением ждали, когда ничего не подозревающая будущая невеста выйдет из туалета.
И, несмотря на то, что она, казалось, была очень рада и приняла предложение с радостью, ролик вызвал ожесточенные споры - а что думаете вы?
На кадрах видео, который собрал более 2.8 миллионов просмотров, видно, как путешественник стоит на одном колене и держит в руках коробку с кольцом. Сидевшие за ним пассажиры достали телефоны и ждали, когда девушка покинет туалет. Некоторые из них держали заранее подготовленные женихом бумажки с надписью «Ты выйдешь за меня?».
Поскольку девушка не торопилась покидать уборную, ее мужчина стал стучать в дверь. Вскоре туристка вышла и оказалась ошеломлена происходящим. Она закричала от радости и сразу же приняла предложение.
Однако необычное предложение вызвало горькие споры между пользователями социальных сетей.
Кто-то считает этот момент романтичным. «Я не любитель драматичных предложений, но это мне очень нравится. Никакой драмы. Полный реальных людей, а не постановочной публики». «Мне нравится, что пассажиры были вовлечены в это», - добавил другой комментатор.
Тем не менее, по другую сторону обсуждения считают, что предложение оставляет желать лучшего.
Одна прокомментировала: «Надеюсь, никто никогда не сделает этого со мной... в движущемся самолете, из которого я не могу выйти... с незнакомцами». Другая написала: «Я бы отказалась, если бы мой муж так себя вел». Кто-то еще пошутил: «Никогда не делайте так. Я могла пойти по большому».