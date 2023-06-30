ВИДЕО ⟩ Я бы сказала «нет»: мужчина опустился на одно колено возле туалета самолета и столкнулся с гневной реакцией на «неловкое» предложение

Помолвка была запечатлена во время полета в Канкун, Мексику.

Неизвестный пассажир стоял на коленях в проходе с коробочкой для кольца в руках, пока он и его товарищи по путешествию с нетерпением ждали, когда ничего не подозревающая будущая невеста выйдет из туалета.

И, несмотря на то, что она, казалось, была очень рада и приняла предложение с радостью, ролик вызвал ожесточенные споры - а что думаете вы?

На кадрах видео, который собрал более 2.8 миллионов просмотров, видно, как путешественник стоит на одном колене и держит в руках коробку с кольцом. Сидевшие за ним пассажиры достали телефоны и ждали, когда девушка покинет туалет. Некоторые из них держали заранее подготовленные женихом бумажки с надписью «Ты выйдешь за меня?».

Поскольку девушка не торопилась покидать уборную, ее мужчина стал стучать в дверь. Вскоре туристка вышла и оказалась ошеломлена происходящим. Она закричала от радости и сразу же приняла предложение.

Скриншот из видео. Фото: Postimees

Однако необычное предложение вызвало горькие споры между пользователями социальных сетей.

Кто-то считает этот момент романтичным. «Я не любитель драматичных предложений, но это мне очень нравится. Никакой драмы. Полный реальных людей, а не постановочной публики». «Мне нравится, что пассажиры были вовлечены в это», - добавил другой комментатор.

Тем не менее, по другую сторону обсуждения считают, что предложение оставляет желать лучшего.