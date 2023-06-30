РЕПОРТАЖ С ПЕВЧЕСКОГО ПОЛЯ ⟩ Журналист со слезами на глазах пришла на репетицию: «Праздник песни буквально в нашей крови»

Когда за полчаса до полудня я подхожу к воротам Таллиннского Певческого поля со стороны улицы Ору, чтобы освещать главную репетицию Праздника песни, по моему телу бегут мурашки, и я вспоминаю свой самый первый Праздник песни в 1990 году. Мне было восемь лет. Мои соседи из Тарту привезли меня в Таллинн, и я в первые была одета в национальный костюм. Так странно, что многие мои детские воспоминания немного туманны, но когда я думаю о своем первом Празднике песни, все вспоминается в таких живых и ярких красках, как будто это было вчера.