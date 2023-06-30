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РЕПОРТАЖ С ПЕВЧЕСКОГО ПОЛЯ ⟩ Журналист со слезами на глазах пришла на репетицию: «Праздник песни буквально в нашей крови»

Катрин Луст
, главный редактор Elu24
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Генеральная репетиция Певческого праздника и визит президента ЭР Алара Кариса на Певческое поле
Генеральная репетиция Певческого праздника и визит президента ЭР Алара Кариса на Певческое поле Фото: Taavi Sepp

25-градусная жара не стала помехой для эстонских молодежных хоров. Они репетировали и готовились к Певческому празднику. На Певческом поле побывал глава Эстонии Алар Карис. 

Когда за полчаса до полудня я подхожу к воротам Таллиннского Певческого поля со стороны улицы Ору, чтобы освещать главную репетицию Праздника песни, по моему телу бегут мурашки, и я вспоминаю свой самый первый Праздник песни в 1990 году. Мне было восемь лет. Мои соседи из Тарту привезли меня в Таллинн, и я в первые была одета в национальный костюм. Так странно, что многие мои детские воспоминания немного туманны, но когда я думаю о своем первом Празднике песни, все вспоминается в таких живых и ярких красках, как будто это было вчера.

И когда в полдень под аркой раздается то самое могучее пение, которое звучало десятилетия назад, у меня наворачиваются слезы при мысли о том, что именно те детские праздники Песни и танца сделали нас теми эстонцами, которыми мы являемся сегодня. Праздник песни буквально в нашей крови. 

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