ВИДЕО ⟩ Пассажир попытался задушить полицейского в аэропорту

Издание отмечает, что 41-летний Эдвард Харистон и еще несколько человек стали вести себя агрессивно с работниками Spirit, грубить и заходить за кассу. Харистон начал нажимать на кнопки клавиатуры, но в этот момент на место прибыл полицейский и попытался заломить ему руку.

Правонарушитель оказал сопротивление и стал душить оппонента. Последний потерял сознание, ему на помощь пришли коллеги. На кадрах видно, как несколько полицейских пытаются задержать Харистона, повалив его на пол, однако тот не сдается и пытается вырваться.