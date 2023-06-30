ВОТ ЭТО ФИГУРА ⟩ 50-летняя Хайди Клум со всех сторон показала себя вблизи в бикини со стрингами

«Романтический отдых», - написала она.

Клум снялась в черном раздельном купальнике и показала себя со всех сторон.

Еще в одном ролике Клум крупным планом продемонстрировала зону декольте.

«Любовь», - написала она.

Хайди Клум 1 июня 2023 года исполнилось 50 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум - мать четверых детей. У нее есть дочь Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также дочь Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец - бывший муж модели, музыкант Сил.