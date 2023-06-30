ВОТ ЭТО ФИГУРА ⟩ 50-летняя Хайди Клум со всех сторон показала себя вблизи в бикини со стрингами

50-летняя немецкая модель Хайди Клум 29 июня опубликовала в Instagram ролик, снятый во время совместного отдыха в Италии с 33-летним супругом, немецким музыкантом Томом Каулитцем, сообщает Гордон.
«Романтический отдых», - написала она.
Клум снялась в черном раздельном купальнике и показала себя со всех сторон.
Еще в одном ролике Клум крупным планом продемонстрировала зону декольте.
«Любовь», - написала она.
Хайди Клум 1 июня 2023 года исполнилось 50 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум - мать четверых детей. У нее есть дочь Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также дочь Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец - бывший муж модели, музыкант Сил.
Роман Клум и Каулитца начался весной 2018 года. 5 августа 2019 года Клум показала свадебные снимки. Когда именно они узаконили брак, модель не уточнила.