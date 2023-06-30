Сын Михаила Ефремова выпал из окна в Москве

31-летнего актера доставили в реанимацию ГКБ имени Юдина с переломами бедра и костей таза. Врачам пришлось провести срочную операцию. Telegram-каналы пишут, что сын Михаила Ефремова выпал из окна со сковородой в руках. Сам Николай Ефремов заявил, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет.

Со слов соседей, Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Но поступил в больницу без признаков алкогольного или наркотического опьянения. Полиция проводит проверку.

Актеры Михаил Ефремов и Евгения Добровольская прожили в браке, в котором и родился Николай, семь лет: с 1990 по 1997 год. Развод родителей Николай Ефремов переживал тяжело и обвинял мать в случившемся. Только спустя годы он принял решение родителей. У Николая Ефремова восемь сводных братьев и сестер.