Сын Михаила Ефремова выпал из окна в Москве

Сын Михаила Ефремова и Евгении Добровольской Николай выпал из окна собственной квартиры на Пролетарском проспекте в Москве, сообщает Супер.
31-летнего актера доставили в реанимацию ГКБ имени Юдина с переломами бедра и костей таза. Врачам пришлось провести срочную операцию. Telegram-каналы пишут, что сын Михаила Ефремова выпал из окна со сковородой в руках. Сам Николай Ефремов заявил, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет.
Со слов соседей, Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Но поступил в больницу без признаков алкогольного или наркотического опьянения. Полиция проводит проверку.
Актеры Михаил Ефремов и Евгения Добровольская прожили в браке, в котором и родился Николай, семь лет: с 1990 по 1997 год. Развод родителей Николай Ефремов переживал тяжело и обвинял мать в случившемся. Только спустя годы он принял решение родителей. У Николая Ефремова восемь сводных братьев и сестер.
UPD: Николай Ефремов перенес две операции, находится в коме, а полученные им ранения оцениваются как крайне тяжелые. Ему установили аппарат наружной фиксации бедра и провели эмболизацию артерии. Есть риск, что мужчина не выживет или останется инвалидом.