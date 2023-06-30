Гостем праздничного выпуска Limon LIVE от 2 июня 2023 года стал Maruta (Дмитрий Марута) - музыкант, продюсер и автор песен. «Занимаюсь музыкой с 18 лет, мы можем здесь надолго засесть, если начну всё рассказывать», - ворвался в эфир наш гость.
Limon LIVE ⟩ Музыкант и бывший программный директор русскоязычной радиостанции в Эстонии Maruta рассказал, какие песни не берут в эфир
Его мать сначала думала, что сын будет программистом, но его засосала совершенно другая трясина - музыкальная. Ведущая эфира Светлана Карабут попросила Дмитрия себя ярко представить за одну минуту. «Кто ты по жизни?» - спросила Светлана.
«Кто ты по жизни? - повторил вопрос и засмеялся наш герой. - Человек, человек мира, скажем так, музыкант. У меня вышел мой дебютный альбом. "Первая глава" - в переводе на русский. Этим самым я открываю свою сольную первую главу, до этого я тоже выступал сольно, в основном это были перепеты песни».
Maruta записывается в Эстонии. Альбом музыканта вышел на всех мировых платформах. При этом альбом можно прослушать и бесплатно, и за деньги.
Эдгар Гергель удивленно спросил: «А как это работает. По подписке или нет. Допустим, я по подписке сижу и слушаю твои песни. Тебе от этого что?»
Maruta: «Есть какое-то распределение бонусов, получается, что от 2 до 15 центов, в зависимости от региона, от страны мира. Мы обсуждали все платформы. iTunes больше других платит музыкантам. Но есть небольшой членский взнос, чтобы они тебя разместили. Скажем, 50 евро в год. Я думаю, что это стоит того».
Артист следит за прослушиванием своих песен там, где есть возможность.
Раньше Дмитрий Марута работал программным директором радиостанции Euro FM, которая сейчас не существует. Но радио в то время было очень популярно. «Воспоминания самые позитивные, несмотря на то, что я был программным директором и отчасти руководил людьми, у нас не было такого, все вы их знаете, они сейчас работают в нашей прессе. Передаю им огромный привет. У нас всё было по-дружески, ровно, никто никуда не выпрыгивал, как это обычно бывает», - ностальгирует Maruta.
По словам бывшего программного директора, радио сейчас отмирает, и первенство за интернетом. Но все его коллеги живы и здоровы.
О том, как Maruta проводил кастинг на съемки в его клипе, о том, чем зарабатывает на жизнь, ведь, как известно, в нашей стране артисты зарабатывают не слишком много, а также о том, как программный директор выбирает песни, которые будут звучать в эфире радиостанции. «Я считаю, что эстонская музыка очень классная. Особенно мастеринг, сведение. Мы вот в сторону Швеции идем семимильными шагами. Нужно выбирать то, что нравится. Согласен, процент звучания местных артистов должен быть какой-то, чтобы поддерживать таких артистов, как я». Также он вспоминал те времена, когда артисты приносили свои диски. Потом стали отсылать на электронную почту.
Музыкой наш герой занимается с 1998 года, 25 лет уже.
Смотрите этот летний выпуск Limon LIVE с артистом Maruta!