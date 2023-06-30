Limon LIVE ⟩ Музыкант и бывший программный директор русскоязычной радиостанции в Эстонии Maruta рассказал, какие песни не берут в эфир

Его мать сначала думала, что сын будет программистом, но его засосала совершенно другая трясина - музыкальная. Ведущая эфира Светлана Карабут попросила Дмитрия себя ярко представить за одну минуту. «Кто ты по жизни?» - спросила Светлана.

«Кто ты по жизни? - повторил вопрос и засмеялся наш герой. - Человек, человек мира, скажем так, музыкант. У меня вышел мой дебютный альбом. "Первая глава" - в переводе на русский. Этим самым я открываю свою сольную первую главу, до этого я тоже выступал сольно, в основном это были перепеты песни».

Maruta записывается в Эстонии. Альбом музыканта вышел на всех мировых платформах. При этом альбом можно прослушать и бесплатно, и за деньги.

Фото: Konstantin Sednev

Эдгар Гергель удивленно спросил: «А как это работает. По подписке или нет. Допустим, я по подписке сижу и слушаю твои песни. Тебе от этого что?»

Maruta: «Есть какое-то распределение бонусов, получается, что от 2 до 15 центов, в зависимости от региона, от страны мира. Мы обсуждали все платформы. iTunes больше других платит музыкантам. Но есть небольшой членский взнос, чтобы они тебя разместили. Скажем, 50 евро в год. Я думаю, что это стоит того».

Артист следит за прослушиванием своих песен там, где есть возможность.