Датская сеть магазинов Flying Tiger Copenhagen привлекла внимание пользователей интернета плохим переводом названий товаров в своем интернет-магазине. Смотрите видео!
ВИДЕО ⟩ Линейка-избиратель и игрушки-радиаторы? Названия товаров интернет-магазина Tiger рассмешили пользователей Сети
В интернет-магазине датской сети Flying Tiger Copenhagen пользователи Сети обнаружили товары с очень странными названиями.
«Tiger нанял переводчика, лучшим другом которого является Google Translate», - пошутил один из интернет-комментаторов.
Например, заколки для волос получили новое название - ветви для волос. Ступка на сайте называется снарядом. А то, что выглядит, как детские игрушки, названо радиаторами.
«Больше всего в интернет-магазине Tiger мне нравятся названия товаров», - написала Кайса, поделившись в Twitter товарами с причудливыми названиями.
Mu LEMMIK asi on Tigeri e-poe tootenimetused pic.twitter.com/wHC0wWy3hu— Eige (@kaisanotkaisa) June 26, 2023
Ютубер Hensugusta, он же Хенри Карпов, поделился видео в TikTok, где, вдохновленный твитом, он также зашел в интернет-магазин Tiger и зачитал самые нелепые названия товаров, которые попались ему на глаза.
«Что происходит в интернет-магазине Tiger?» - удивляется он.
@hensugustaa
Mis toimub Tigeri veebipoes???♬ nintendo wii (mii channel) song - julie on the internet
Редакция портала Elu24 спросила Tiger, почему у товаров такие странные названия, но на момент публикации статьи сеть не ответила.