ВИДЕО ⟩ Линейка-избиратель и игрушки-радиаторы? Названия товаров интернет-магазина Tiger рассмешили пользователей Сети

В интернет-магазине датской сети Flying Tiger Copenhagen пользователи Сети обнаружили товары с очень странными названиями.

«Tiger нанял переводчика, лучшим другом которого является Google Translate», - пошутил один из интернет-комментаторов.

Например, заколки для волос получили новое название - ветви для волос. Ступка на сайте называется снарядом. А то, что выглядит, как детские игрушки, названо радиаторами.

«Больше всего в интернет-магазине Tiger мне нравятся названия товаров», - написала Кайса, поделившись в Twitter товарами с причудливыми названиями.

Mu LEMMIK asi on Tigeri e-poe tootenimetused pic.twitter.com/wHC0wWy3hu — Eige (@kaisanotkaisa) June 26, 2023

Ютубер Hensugusta, он же Хенри Карпов, поделился видео в TikTok, где, вдохновленный твитом, он также зашел в интернет-магазин Tiger и зачитал самые нелепые названия товаров, которые попались ему на глаза.

«Что происходит в интернет-магазине Tiger?» - удивляется он.