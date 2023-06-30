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ВИДЕО ⟩ Линейка-избиратель и игрушки-радиаторы? Названия товаров интернет-магазина Tiger рассмешили пользователей Сети

Александра Юрман
, Репортер Elu24
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Магазин Flying Tiger Copenhagen.
Магазин Flying Tiger Copenhagen. Фото: Manuel Esteban / Shutterstock

Датская сеть магазинов Flying Tiger Copenhagen привлекла внимание пользователей интернета плохим переводом названий товаров в своем интернет-магазине. Смотрите видео!

В интернет-магазине датской сети Flying Tiger Copenhagen пользователи Сети обнаружили товары с очень странными названиями.

«Tiger нанял переводчика, лучшим другом которого является Google Translate», - пошутил один из интернет-комментаторов.

Например, заколки для волос получили новое название - ветви для волос. Ступка на сайте называется снарядом. А то, что выглядит, как детские игрушки, названо радиаторами. 

«Больше всего в интернет-магазине Tiger мне нравятся названия товаров», - написала Кайса, поделившись в Twitter товарами с причудливыми названиями.

Ютубер Hensugusta, он же Хенри Карпов, поделился видео в TikTok, где, вдохновленный твитом, он также зашел в интернет-магазин Tiger и зачитал самые нелепые названия товаров, которые попались ему на глаза.

«Что происходит в интернет-магазине Tiger?» - удивляется он.

@hensugustaa

Mis toimub Tigeri veebipoes???

♬ nintendo wii (mii channel) song - julie on the internet

Редакция портала Elu24 спросила Tiger, почему у товаров такие странные названия, но на момент публикации статьи сеть не ответила.

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