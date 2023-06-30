ФОТО ⟩ На Таммсааре-теэ автомобиль выехал на полосу встречного движения

«Я шла по Таммсааре-теэ в направлении Ярвевана, когда услышала позади себя очень громкий звук торможения. Одна машина, не знаю, каким образом, выехала на встречную полосу. Каждый, кто ездил там, знает, что это просто чудо, что произошло. Спасибо тому смелому и быстро среагировавшему водителю грузовика - только что выжила одна семья!». Инкери поделилась тем, что она увидела в пятницу утром, и приложила поразительную фотографию.