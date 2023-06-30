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ФОТО ⟩ На Таммсааре-теэ автомобиль выехал на полосу встречного движения

Анналийза Кёсс
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Таммсааре-тэа в Таллинне. Снимок иллюстративный.
Таммсааре-тэа в Таллинне. Снимок иллюстративный. Фото: Tairo Lutter / Postimees / Scanpix Baltics

«Я сначала не поняла, что произошло и откуда раздался удар, но когда я обернулась, то увидела такую картину», - делится Инкери фотографией автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Таммсааре-теэ в Таллинне, пишет Elu24.

«Я шла по Таммсааре-теэ в направлении Ярвевана, когда услышала позади себя очень громкий звук торможения. Одна машина, не знаю, каким образом, выехала на встречную полосу. Каждый, кто ездил там, знает, что это просто чудо, что произошло. Спасибо тому смелому и быстро среагировавшему водителю грузовика - только что выжила одна семья!». Инкери поделилась тем, что она увидела в пятницу утром, и приложила поразительную фотографию.

Автомобиль на встречной полосе на Таммсааре-теэ в Таллинне.
Автомобиль на встречной полосе на Таммсааре-теэ в Таллинне. Фото: Erakogu
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