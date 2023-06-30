ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ ⟩ Пенсионер, заблудившийся в лесу, рассказал, как ему удалось выжить

82-летний Жозе Артейро Рибейро из региона Сейландия отправился на прогулку с друзьями и заблудился в лесу. В последний раз перед исчезновением его видели на ферме в штате Гояс. Прошло восемь дней, прежде чем его нашли.

Всю неделю, которую он провел в чаще, пожилой мужчина питался корой деревьев и термитами. Чтобы избежать обезвоживания, он пил собственную мочу. Для защиты от диких животных Рибейро разводил костры при помощи зажигалки. Это был единственный предмет, который мужчина имел при себе.

Родственники пропавшего мужчины сказали, что поскольку Жозе раньше жил в лесу, у него были охотничьи навыки.