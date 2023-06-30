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ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ ⟩ Пенсионер, заблудившийся в лесу, рассказал, как ему удалось выжить

Limon.ee
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Пенсионер из Бразилии забрел в лес в 160 километрах от города. Прошло больше недели, прежде чем его нашли и вернули к цивилизации, сообщает Naine, ссылаясь на O Tempo.

82-летний Жозе Артейро Рибейро из региона Сейландия отправился на прогулку с друзьями и заблудился в лесу. В последний раз перед исчезновением его видели на ферме в штате Гояс. Прошло восемь дней, прежде чем его нашли.

Всю неделю, которую он провел в чаще, пожилой мужчина питался корой деревьев и термитами. Чтобы избежать обезвоживания, он пил собственную мочу. Для защиты от диких животных Рибейро разводил костры при помощи зажигалки. Это был единственный предмет, который мужчина имел при себе.

Родственники пропавшего мужчины сказали, что поскольку Жозе раньше жил в лесу, у него были охотничьи навыки.

Спасатели искали бразильца в течение пяти дней, но объявили поиски безуспешными и уехали домой. Однако семья Рибейро не сдавалась. Двое внуков и младший сын мужчины продолжили поиски самостоятельно и нашли его живым и здоровым через восемь дней после исчезновения.

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