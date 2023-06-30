Приготовьтесь! Суперлуние 3 июля 2023 года: чем опасно и как пережить его без потерь

Полнолуние - это момент, когда Луна достигает точки напротив Солнца. Тогда она становится максимально яркой и раскрывает наибольшее количество энергии. Что и говорить, это может сильно повлиять на твое состояние. Особенно такие перемены касаются чувствительных знаков Зодиака, которые склонны себя накручивать. Давай разбираться, как же справиться с этим событием.

При чем тут олени?

Когда полная Луна находится в самой близкой точке к Земле, такое явление называется Суперлунием. В год оно может происходить по три-четыре раза, так что событие считается довольно редким. При этом визуально спутник Земли увеличивается не так сильно, но разницу заметить можно даже невооруженным глазом.

Полнолуние получило такое название из-за индейских племен, так как именно в этот период у самцов оленей вырастают новые рога. В Европе Оленью Луну еще называли Сенной, а другие культуры даже Волчьей. Однако больше прижилась ассоциация с рогатыми животными и стала традиционной во всем мире.

Что происходит во время Суперлуния?

Луна в природе влияет на приливы и отливы - то же самое происходит и в эмоциональном плане. Она может воздействовать на мыслительные процессы человека. В это время есть возможность пересмотреть некоторые свои убеждения и подумать над важными вещами. Главное тут не увлечься переменами слишком сильно.