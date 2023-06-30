Не успели еще все отойти от ретроградного Сатурна, как оказалось, что скоро наступит Суперлуние. В июле 2023 года оно выпадает на 3 число и также называется Оленьей Луной. Этот период считается очень нестабильным и насыщенным на эмоции - а значит, к нему нужно быть предельно готовым, пишет Cluber.
Приготовьтесь! Суперлуние 3 июля 2023 года: чем опасно и как пережить его без потерь
Полнолуние - это момент, когда Луна достигает точки напротив Солнца. Тогда она становится максимально яркой и раскрывает наибольшее количество энергии. Что и говорить, это может сильно повлиять на твое состояние. Особенно такие перемены касаются чувствительных знаков Зодиака, которые склонны себя накручивать. Давай разбираться, как же справиться с этим событием.
При чем тут олени?
Когда полная Луна находится в самой близкой точке к Земле, такое явление называется Суперлунием. В год оно может происходить по три-четыре раза, так что событие считается довольно редким. При этом визуально спутник Земли увеличивается не так сильно, но разницу заметить можно даже невооруженным глазом.
Полнолуние получило такое название из-за индейских племен, так как именно в этот период у самцов оленей вырастают новые рога. В Европе Оленью Луну еще называли Сенной, а другие культуры даже Волчьей. Однако больше прижилась ассоциация с рогатыми животными и стала традиционной во всем мире.
Что происходит во время Суперлуния?
Луна в природе влияет на приливы и отливы - то же самое происходит и в эмоциональном плане. Она может воздействовать на мыслительные процессы человека. В это время есть возможность пересмотреть некоторые свои убеждения и подумать над важными вещами. Главное тут не увлечься переменами слишком сильно.
Период Суперлуния еще вызывает всплески энергии. Не зря же как раз при полной Луне животные и люди становятся активнее. Это может отразиться и на твоем состоянии, так что будьте готовы к негативным эмоциям.
На момент Оленьей Луны спутник будет находиться в Козероге. Земной знак Зодиака полон амбиций и целей, так что тебе лучше тоже задуматься о своих достижениях.
Как на нас повлияет Суперлуние?
Во время Суперлуния о спокойствии и стабильности придется забыть. Из-за сильного влияния небесного тела внутри может появиться тревога и нервозность. Это способно привести к напряжению, а уже оно - к полноценному конфликту. Так что лучше постараться контролировать свое беспокойство.
К сожалению, тревожностью Суперлуние не ограничивается. Часто оно может быть причиной бессонницы и даже головных болей. Нестабильное эмоциональное и физическое состояние легко вызывает раздражительность. Так что, да, важно пережить этот короткий период, а потом обязательно станет легче.
Чего следует бояться во время Оленьей Луны?
Как уже было сказано, период Оленьей Луны полон тревог. Приятного в нем мало. Нервозность, постоянное напряжение и неуверенность в себе способно сильно повлиять на тебя. Лучше отложить все деловые встречи и другие ответственные мероприятия. В худшем случае всё может пойти не по плану и повлечь за собой плохие последствия.
Из-за подвешенного состояния любые начинания могут с треском провалиться, так что постарайся не экспериментировать и не принимать слишком поспешных решений. Время Суперлуния лучше провести в стабильности и привычной обстановке. Это поспособствует твоему спокойствию и комфорту (а кардинальные изменения можешь отложить на потом).
Что хорошего принесет Суперлуние?
Помимо сильных волнений Суперлуние также способно хорошо повлиять на твой творческий потенциал. Это идеальное время для анализа собственных желаний и целей. Полнолуние поможет тебе погрузиться в себя и расслабиться. Конечно, только если прежде отпустить всю тревогу и сконцентрироваться на положительных вещах.
Оленья Луна считается хорошим поводом провести время с близкими и родными. Только для этого нужна уверенность, что в случае чего ваш разговор не закончится ссорой. В период сильного эмоционального напряжения друзья могут помочь справиться с ним и добавить тебе уверенности в себе. Главное лишь найти правильных собеседников.
3 июля 2023 года обещает быть достаточно трудным днем, если неправильно распределить свою энергию. Лучше оставь все дела и посвяти время себе. Всё равно любые рабочие вопросы с большой вероятностью станут проблемами. Никуда не спеши и думай, прежде чем что-то сделать. Тогда тебе точно ничего не угрожает.