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Жизнь никогда не будет прежней: Глоба предрек четырем знакам Зодиака незабываемый июль

Limon.ee
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Лето. Фото иллюстративное.
Лето. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Специалист по предсказаниям Павел Глоба выполнил прогноз на июль 2023 года. В астрологическом прогнозе он выделил четыре знака Зодиака, пишет progorod.

Астролог с мировым именем уверен, что в жизни четырех представителей зодиакальных созвездий июля по сентябрь произойдут кардинальные изменения.

Телец

Представители земного знака в июле оживут и расцветут. Этому поспособствует романтическая встреча в начале месяца. Павел Глоба уверен, что простая случайность перерастет в крепкую связь.

Рак

Представители водного знака в июле сменят место работы. Причем решение будет спонтанным, однако Павел Глоба считает, что Раки ни разу не пожалеют.

Весы

Представители воздушного знака в июле решатся на серьезный шаг: покупку недвижимости. Весы долго к этому шли. Знаменитый астролог рекомендует выходить на сделку в августе.

Водолей

Представители воздушного знака в июле найдут в себе силы, чтобы сменить токсичное окружение. Люди вокруг, которых вы считаете близкими, часто просто «душат» вас и вашу индивидуальность. В июле Водолеи откажутся от общения с энергетическими вампирами.

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