Компания OceanGate продолжает продавать подводные туры к обломкам «Титаника»

Спустя 10 дней после трагедии со взорвавшимся батискафом «Титан» компания OceanGate продолжает продавать билеты в путешествие к обломкам «Титаника»: сейчас на сайте доступны туры на 2024 год. Предлагаются две опции: поездка с 12 по 20 и с 21 по 29 июня, сообщает Супер.
В программе смельчаков ждут одно подводное погружение, частное размещение, необходимое обучение, экспедиционное снаряжение и даже питание на борту, сообщает OceanGate. «Вы познакомитесь с жизнью на рабочем судне, когда мы начнем путешествие длиной в 400 миль к месту крушения легендарного «Титаника», - уточняет компания - организатор тура. - Наслаждайтесь часами изучения места крушения, прежде чем совершить двухчасовой подъем на поверхность. Эксперт по контенту на борту укажет на ключевые особенности крушения лайнера, для которого этот уголок океана стал домом».
Примечательно, что одним из таких «экспертов по контенту», который может присоединиться к экспедиции, на сайте все еще называют французского исследователя «Титаника» 77-летнего Поля-Анри Наржеоле, погибшего на «Титане» в результате катастрофы.
Цена вопроса все та же - по $ 250 000 с человека. Есть желающие?