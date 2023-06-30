Компания OceanGate продолжает продавать подводные туры к обломкам «Титаника»

В программе смельчаков ждут одно подводное погружение, частное размещение, необходимое обучение, экспедиционное снаряжение и даже питание на борту, сообщает OceanGate. «Вы познакомитесь с жизнью на рабочем судне, когда мы начнем путешествие длиной в 400 миль к месту крушения легендарного «Титаника», - уточняет компания - организатор тура. - Наслаждайтесь часами изучения места крушения, прежде чем совершить двухчасовой подъем на поверхность. Эксперт по контенту на борту укажет на ключевые особенности крушения лайнера, для которого этот уголок океана стал домом».