ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ⟩ Во время Молодежного праздника песни и танца начинайте все поездки как минимум на 45 минут раньше

«Ожидается, что на места проведения праздника - стадион «Калев» и Таллиннское певческое поле, - прибудут более 30 000 певцов и танцоров, а в выходные ожидаются десятки тысяч зрителей», - сказал на пресс-конференции в начале недели Янно Пильт, руководитель организации движения Праздника песни и танца. Он подчеркнул, что в связи с этим движение в центре города и вокруг Певческого поля и стадиона «Калев» будет временно ограничено, чтобы участники и зрители могли спокойно и безопасно передвигаться.

Пильт посоветовал всем, как участникам праздника, так и жителям города, которые не собираются на праздник, набраться терпения и заранее продумать свое расписание.

«При сегодняшних дорожных условиях все поездки должны начинаться как минимум на 45 минут раньше, потому что дороги и улицы забиты людьми, а поскольку всем нам нужно пространство, все это занимает много времени», - пояснил Пильт.

В местах проведения праздника нет места для парковки

Руководитель организации дорожного движения отметил, что поскольку в местах проведения праздника нет места для парковки, всем посетителям с автомобилями придется парковать свои машины значительно дальше, чем обычно. Рекомендуется следить за изменениями в правилах дорожного движения на маршруте и обращать внимание на дорожные знаки и указатели. Узнайте больше здесь!