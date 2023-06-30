Сегодня десятки тысяч певцов и музыкантов собираются в столице на Молодежный праздник песни и танца. Организаторы просят всех жителей и гостей Таллинна помнить об изменениях в организации дорожного движения и быть внимательными, терпеливыми и доброжелательными по отношению к другим участникам дорожного движения, пишет Elu24.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ⟩ Во время Молодежного праздника песни и танца начинайте все поездки как минимум на 45 минут раньше
«Ожидается, что на места проведения праздника - стадион «Калев» и Таллиннское певческое поле, - прибудут более 30 000 певцов и танцоров, а в выходные ожидаются десятки тысяч зрителей», - сказал на пресс-конференции в начале недели Янно Пильт, руководитель организации движения Праздника песни и танца. Он подчеркнул, что в связи с этим движение в центре города и вокруг Певческого поля и стадиона «Калев» будет временно ограничено, чтобы участники и зрители могли спокойно и безопасно передвигаться.
Пильт посоветовал всем, как участникам праздника, так и жителям города, которые не собираются на праздник, набраться терпения и заранее продумать свое расписание.
«При сегодняшних дорожных условиях все поездки должны начинаться как минимум на 45 минут раньше, потому что дороги и улицы забиты людьми, а поскольку всем нам нужно пространство, все это занимает много времени», - пояснил Пильт.
В местах проведения праздника нет места для парковки
Руководитель организации дорожного движения отметил, что поскольку в местах проведения праздника нет места для парковки, всем посетителям с автомобилями придется парковать свои машины значительно дальше, чем обычно. Рекомендуется следить за изменениями в правилах дорожного движения на маршруте и обращать внимание на дорожные знаки и указатели. Узнайте больше здесь!
Для арендных велосипедов и электросамокатов выделены отдельные парковочные зоны, но вы должны парковать свой личный электросамокат или другое легкое средство передвижения на парковке для велосипедов. Смотрите здесь, чтобы узнать, где находится парковка!
Рекомендуется пользоваться общественным транспортом, который во время праздника, с пятницы по воскресенье, бесплатный. Расписание общественного транспорта также будет уплотнен, также будут организованы специальные автобусные линии. Поезда Elron будут ходить бесплатно по Таллинну до конца мероприятий при предъявлении ленточки Праздника песни и танца.
Продумайте свое прибытие, вход и выход с мероприятия
«Чтобы праздник стал радостным и приятным событием, я бы призвал всех участников и особенно гостей начать планировать свою дорогу заранее. Подумайте о прибытии, входе и выходе с мероприятия. Тщательно продумайте, что вы берете с собой, чтобы не отвлекаться, и будьте внимательны и заботливы к себе и друг к другу, пока вы находитесь на месте проведения праздника», - сказал Эйнар Лилло, руководитель Службы безопасности.
Актуальную информацию об изменениях в дорожном движении можно найти на сайте города Таллинн.
Информацию о парковке и праздничных мероприятиях можно также найти на странице Ühisteenused.
С 30 июня по 2 июля в Таллинне пройдет XIII Молодежный праздник песни и танца. Фестиваль танца 30 июня и 1 июля покажет спектакль Sillad, а фестиваль народной музыки Päriselt пройдет 1 июля. Шествие и песенный праздник Püha on maa состоятся 2 июля.