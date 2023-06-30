ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! ⟩ У эстонских мужчин активно растет грудь из-за этого вещества

В последнее десятилетие все больше мужчин стремятся привести свое тело в форму, и это стало довольно распространенной тенденцией. Не то чтобы спортзала было недостаточно, но все больше мужчин используют анаболические стероиды.

Для того чтобы стать более мускулистыми или даже быть в лучшей форме, многие мужчины склонны переусердствовать с этими веществами, рискуя при этом стать обладателями пышной груди. Распространенным побочным эффектом злоупотребления стероидами у мужчин является развитие грудной ткани, известное в бодибилдинге как гинекомастия.

Главный хирург Signature Clinics, доктор Джон Скевофилакс, заявил в одном из известных СМИ, что к нему всё чаще обращаются мужчины, злоупотребляющие стероидами, по причине того, что их грудь слишком большая и они хотят ее уменьшить.

С 2020 года он провел более 600 операций, но считает, что многие страдают молча и стесняются обратиться за помощью.

Многие мужчины в Эстонии также используют анаболические стероиды и становятся зависимыми от них. Прекращение употребления стероидов в одночасье приводит к немедленному ухудшению физической формы.

Гинекомастия часто наносит физический и эмоциональный ущерб.

Томас Пауэлл, бывшая звезда британского реалити-шоу «Остров любви», в апреле провел операцию по удалению гинекомастии под руководством доктора Скевофилакса, чтобы повысить осведомленность об этом состоянии.

Он признался, что после нескольких лет приема анаболических стероидов у него развилось заболевание, которое вызывает припухлость вокруг сосков.