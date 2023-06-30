Звезды «Дневников вампира» и «Сумерек» Иэн Сомерхолдер и Никки Рид стали родителями во второй раз

Дело в том, что звезду «Сумерек» не очень-то радует шум вокруг ее персоны в соцсетях, и, оправившись после родов, она решила все-таки поделиться с подписчиками тем, что, очевидно, долго в секрете не продержишь.

Иэн Сомерхолдер и Никки Рид. Фото: MOMODU MANSARAY

Разумеется, подробностей о малыше минимум: у Никки были домашние роды, и родила она сына. Иэн пока событие не комментировал, но от него и не дождешься: актер в соцсетях появляется гораздо реже.