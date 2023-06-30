Звезды «Дневников вампира» и «Сумерек» Иэн Сомерхолдер и Никки Рид стали родителями во второй раз

Вампирская пара несколько недель скрывала, что в семействе пополнение. О том, что у супругов родился второй ребенок, сообщила Никки - и не грандиозными постом в Instagram, а скромной сторис, пишет Супер.
Дело в том, что звезду «Сумерек» не очень-то радует шум вокруг ее персоны в соцсетях, и, оправившись после родов, она решила все-таки поделиться с подписчиками тем, что, очевидно, долго в секрете не продержишь.
Разумеется, подробностей о малыше минимум: у Никки были домашние роды, и родила она сына. Иэн пока событие не комментировал, но от него и не дождешься: актер в соцсетях появляется гораздо реже.
Актеры встречаются с 2014 года, а женаты с 2015-го. Через два года после свадьбы у них родилась дочь Боди Солэй Рид Сомерхолдер.