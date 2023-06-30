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СМОТРИ ⟩ Bigbank ответил наблюдательным пользователям Сети, заметившим на рекламном снимке странные детали

Limon.ee
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Скриншот рекламного снимка.
Скриншот рекламного снимка. Фото: Kuvatõmmis/Instagram

«Некоторые наблюдательные подписчики отметили, что модель на фотографии выглядит не совсем обычно с шестью пальцами», - пишет Bigbank.

Только в среду реклама Bigbank обсуждалась в социальных сетях, где внимательных читателей поразили странные детали.

«Дорогой Bigbank, сколько пальцев на правой руке у мужчины-модели?» - спросил один, например. Многих также поразил странный инструмент в левом углу рекламы, который выглядит как нечто среднее между кистью и молотком.

Теперь Bigbank опубликовал ответ в социальных сетях. С новой рекламной фотографией.

«Некоторые наблюдательные подписчики отметили, что модель на фотографии выглядит не совсем обычно с шестью пальцами. Мы всегда рады конструктивным предложениям - мы сделали новую фотографию и перепроверили все несколько раз - теперь их пять!» - пишут они под новой рекламной фотографии.

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