«Некоторые наблюдательные подписчики отметили, что модель на фотографии выглядит не совсем обычно с шестью пальцами», - пишет Bigbank.
СМОТРИ ⟩ Bigbank ответил наблюдательным пользователям Сети, заметившим на рекламном снимке странные детали
Только в среду реклама Bigbank обсуждалась в социальных сетях, где внимательных читателей поразили странные детали.
«Дорогой Bigbank, сколько пальцев на правой руке у мужчины-модели?» - спросил один, например. Многих также поразил странный инструмент в левом углу рекламы, который выглядит как нечто среднее между кистью и молотком.
Bigbank, kalla, mitu sõrme su «meesmodellil» paremal käel on? pic.twitter.com/CvOrfC7ifB— Liisigrass (@R_Liisi) June 25, 2023
Теперь Bigbank опубликовал ответ в социальных сетях. С новой рекламной фотографией.
«Некоторые наблюдательные подписчики отметили, что модель на фотографии выглядит не совсем обычно с шестью пальцами. Мы всегда рады конструктивным предложениям - мы сделали новую фотографию и перепроверили все несколько раз - теперь их пять!» - пишут они под новой рекламной фотографии.