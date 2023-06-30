СМОТРИ ⟩ Bigbank ответил наблюдательным пользователям Сети, заметившим на рекламном снимке странные детали

Только в среду реклама Bigbank обсуждалась в социальных сетях, где внимательных читателей поразили странные детали.

«Дорогой Bigbank, сколько пальцев на правой руке у мужчины-модели?» - спросил один, например. Многих также поразил странный инструмент в левом углу рекламы, который выглядит как нечто среднее между кистью и молотком.

Bigbank, kalla, mitu sõrme su «meesmodellil» paremal käel on? pic.twitter.com/CvOrfC7ifB — Liisigrass (@R_Liisi) June 25, 2023

Теперь Bigbank опубликовал ответ в социальных сетях. С новой рекламной фотографией.