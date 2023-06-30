Мадонну выписали из больницы, но она всё ещё плохо себя чувствует

Несмотря на то, что сейчас она находится дома, ее состояние оставляет желать лучшего, как сообщают источники: певицу постоянно рвет и она не может встать с постели. Хотя в больницу певица попала еще в субботу, об этом стало известно только вчера ночью. «Последние пару дней никто не знал, как все повернется, семья готовилась к худшему. Поэтому все держали в секрете с субботы. Все боялись, что мы можем потерять ее», - рассказал журналистам один из близких певицы.

Ранее близкие певицы рассказали о том, что в больницу Мадонна попала из-за перенапряжения: она интенсивно готовилась к своему мировому турне в честь 40-летия ее музыкальной карьеры, которое должно было начаться 15 июля. По словам инсайдеров, она репетировала не менее 12 часов каждый день.

Издание TMZ, в свою очередь, рассказывает, что ухудшение состояния здоровья у певицы отмечалось на протяжении месяца. Однако Мадонна игнорировала все тревожные симптомы и не обращалась к врачу, поскольку была сосредоточена на грядущем туре. Турне в итоге было отложено по состоянию здоровья звезды.