Мадонну выписали из больницы, но она всё ещё плохо себя чувствует

Мадонна вернулась домой после срочной госпитализации: певица провела неделю в реанимации из-за серьезной бактериальной инфекции. Мадонну увезли в больницу, когда нашли ее без сознания, пишет Сплетник.
Несмотря на то, что сейчас она находится дома, ее состояние оставляет желать лучшего, как сообщают источники: певицу постоянно рвет и она не может встать с постели. Хотя в больницу певица попала еще в субботу, об этом стало известно только вчера ночью. «Последние пару дней никто не знал, как все повернется, семья готовилась к худшему. Поэтому все держали в секрете с субботы. Все боялись, что мы можем потерять ее», - рассказал журналистам один из близких певицы.
Ранее близкие певицы рассказали о том, что в больницу Мадонна попала из-за перенапряжения: она интенсивно готовилась к своему мировому турне в честь 40-летия ее музыкальной карьеры, которое должно было начаться 15 июля. По словам инсайдеров, она репетировала не менее 12 часов каждый день.
Издание TMZ, в свою очередь, рассказывает, что ухудшение состояния здоровья у певицы отмечалось на протяжении месяца. Однако Мадонна игнорировала все тревожные симптомы и не обращалась к врачу, поскольку была сосредоточена на грядущем туре. Турне в итоге было отложено по состоянию здоровья звезды.
В Сети также появились предположения врачей о том, что к инфекции могли привести пластические операции, сделанные певицей. Ранее ее раскритиковали после премии «Грэмми»: по словам поклонников, она не похожа на саму себя, а также на фотографии, которые она выкладывает в соцсетях. По словам инсайдеров, критика сильно расстроила певицу: она даже решила перед туром вернуться к «более натуральной внешности».