Welcome babyboy! 53-летняя Наоми Кэмпбелл тайно стала мамой во второй раз

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз. Она опубликовала в соцсетях фото малыша. Судя по всему, как и первенца, мальчика выносила суррогатная мать, пишет Лайф.
«Добро пожаловать, малыш! Никогда не поздно стать мамой», - подписала кадр супермодель, которой сейчас 53 года.
Напомним, Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в 50 лет. Тогда у неё родилась дочь. Супермодель до сих пор скрывает имя ребёнка и когда именно малышка появилась на свет. Ничего не известно и об отце малышки. По слухам, им стал анонимный донор спермы.