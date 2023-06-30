Welcome babyboy! 53-летняя Наоми Кэмпбелл тайно стала мамой во второй раз

Напомним, Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в 50 лет. Тогда у неё родилась дочь. Супермодель до сих пор скрывает имя ребёнка и когда именно малышка появилась на свет. Ничего не известно и об отце малышки. По слухам, им стал анонимный донор спермы.