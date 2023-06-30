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Welcome babyboy! 53-летняя Наоми Кэмпбелл тайно стала мамой во второй раз

Limon.ee
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Наоми Кэмпбелл.
Наоми Кэмпбелл. Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз. Она опубликовала в соцсетях фото малыша. Судя по всему, как и первенца, мальчика выносила суррогатная мать, пишет Лайф.

«Добро пожаловать, малыш! Никогда не поздно стать мамой», - подписала кадр супермодель, которой сейчас 53 года.

Напомним, Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в 50 лет. Тогда у неё родилась дочь. Супермодель до сих пор скрывает имя ребёнка и когда именно малышка появилась на свет. Ничего не известно и об отце малышки. По слухам, им стал анонимный донор спермы.

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