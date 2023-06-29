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Космолет Virgin Galactic успешно доставил «туристов» в космос

Limon.ee
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Virgin Galactic. Снимок иллюстративный.
Virgin Galactic. Снимок иллюстративный. Фото: sdx15/Shutterstock

Компания космического туризма Virgin Galactic, созданная в 2004 году британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном, успешно совершила свой первый коммерческий суборбитальный полет, сообщает RUS TVNET.

На борту космолета находятся шесть членов экипажа - двое американцев и четыре итальянца.

Пассажиры самолета могли на несколько минут ощутить невесомость, а также могли своими глазами увидеть, что Земля круглая.

Как сообщает BBC, в прошлом месяце космолет Virgin Galactic вновь начал эксплуатироваться после почти двухлетнего перерыва.

Транспортное средство с двумя пилотами и четырьмя пассажирами взлетело высоко над пустыней Нью-Мексико в США.

Отмечается, что это последний испытательный полет машины перед долгожданным дебютом компании в отрасли коммерческой космонавтики.

Virgin Galactic продала более 800 билетов людям, желающим подняться более чем на 80 км над Землей.

Полеты рассчитаны на то, чтобы подарить пассажирам вид из космоса и позволить им на несколько минут ощутить невесомость. Они стоят 411 000 евро за человека.

Смотри в видео полет космолета Virgin Galactic!

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