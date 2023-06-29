Стриптиз-клуб Diamond в Тарту сообщает в социальных сетях, что вчера вечером был украден рекламный щит салона красоты рядом с ними, а также ограничительные тросы у входа в сам клуб. «Мы ждем возврата и решения вопроса», - говорит владелец клуба.
ВИДЕО ⟩ Спасибо, что хоть ковер у входа оставили: в Тарту обокрали стриптиз-клуб
В ночь на 29 июня двое молодых людей проходили мимо и украли рекламный щит салона красоты и канаты с ограничительных стоек ночного клуба. Кража произошла в 2:43 ночи.
«Те из вас, кто сегодня ночью пытались "пошутить" и украли рекламный щит салона красоты перед домом на улице Рюйтли, 11 и канаты с ограничительных стоек стриптиз-клуба Diamond на Рюйтли, 1, пожалуйста, верните их в клуб. Мы откроемся в 00:00», - пишет Diamond Tartu в группе «Замечено: в Тарту» в Фейсбуке.
«Если вы планируете открыть студию красоты, пожалуйста, купите свои собственные материалы и не крадите наши вещи. Мы ждем возврата и решения вопроса, чтобы мы не пошли дальше, что вам точно не понравится», - говорится в сообщении.
Артур Капаев, владелец клуба Diamond Tartu, недоумевает, что воры будут со всем этим делать. «Это просто глупость, что украли эти канаты, - говорит он. - Я думаю, пройдет несколько дней, и то, что было похищено, вернут обратно. Мы пока не будем обращаться в полицию. Постараемся разобраться сами. У полиции есть дела поважнее», - говорит Капаев корреспонденту Elu24. В прошлом в их клубе также совершались мелкие кражи. В тот раз им также помогли социальные сети, и человек вернул украденную вещь.
Летом 2022 были украдены флаги у входа в клуб на улице Лай. «Похоже, наш стрип-клуб стал кому-то родным, поэтому они взяли наши флаги на память. Мы с нетерпением ждем, когда они будут возвращены на прежнее место», - говорилось тогда в сообщении в социальных сетях. «Зачем воровать, если на двери установлены две камеры наблюдения?» - недоумевал автор поста.