ВИДЕО ⟩ Спасибо, что хоть ковер у входа оставили: в Тарту обокрали стриптиз-клуб

В ночь на 29 июня двое молодых людей проходили мимо и украли рекламный щит салона красоты и канаты с ограничительных стоек ночного клуба. Кража произошла в 2:43 ночи.

«Те из вас, кто сегодня ночью пытались "пошутить" и украли рекламный щит салона красоты перед домом на улице Рюйтли, 11 и канаты с ограничительных стоек стриптиз-клуба Diamond на Рюйтли, 1, пожалуйста, верните их в клуб. Мы откроемся в 00:00», - пишет Diamond Tartu в группе «Замечено: в Тарту» в Фейсбуке.

«Если вы планируете открыть студию красоты, пожалуйста, купите свои собственные материалы и не крадите наши вещи. Мы ждем возврата и решения вопроса, чтобы мы не пошли дальше, что вам точно не понравится», - говорится в сообщении.

Фото: Ekraanitõmmis videosalvestiselt.

Артур Капаев, владелец клуба Diamond Tartu, недоумевает, что воры будут со всем этим делать. «Это просто глупость, что украли эти канаты, - говорит он. - Я думаю, пройдет несколько дней, и то, что было похищено, вернут обратно. Мы пока не будем обращаться в полицию. Постараемся разобраться сами. У полиции есть дела поважнее», - говорит Капаев корреспонденту Elu24. В прошлом в их клубе также совершались мелкие кражи. В тот раз им также помогли социальные сети, и человек вернул украденную вещь.