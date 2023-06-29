«Ура!» - пишет музыкант в Instagram и делится милым снимком своей шестимесячной дочери.
МИЛОТА ЗАШКАЛИВАЕТ! ⟩ Представитель Эстонии на Евровидении-2022 Стефан и его невеста отпраздновали день рождения дочери
«Я стал папой! Невероятно!» - объявил музыкант Стефан Айрапетян в социальных сетях, когда 28 декабря он и его невеста Виктория Койтсаар стали родителями девочки, пишет Elu24.
«Я просто хочу сказать, что Виктория - настоящий герой и все женщины, которые прошли через это», - написал Стефан в социальных сетях в то время. «12 часов и величайший подарок в мире и в то же время шок, потому что моя малышка смотрит на меня, а это значит, что я стал папой!»
Сейчас музыкант поделился с подписчиками, что их дочери Майе исполнилось шесть месяцев. «Ура!» - радостно подписал он историю в Instagram и поделился милым снимком.
В феврале супруги отметили пять лет совместной жизни. По этому случаю они прекрасно провели время в спа-отеле Kalev Spa и насладились вкусной едой в ресторане La Cucina di Orm в Старом городе.
В октябре прошлого года Стефан сделал Виктории предложение. «Вики занята!» - сообщил представитель Эстонии на Евровидении-2022 в Instagram. В декабре музыкант сообщил, что свадьба не заставит себя долго ждать. «26 августа», - сообщил Стефан.