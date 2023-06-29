«Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни». 58-летняя Белуччи рассказала о своем романе с 64-летним Бертоном

Редакция издания озаглавила интервью актрисы ее цитатой: «Я люблю Тима Бертона, это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни».

По словам 58-летней актрисы, она рада, что встретила 64-летнего Бертона. Белуччи призналась, что любит Бертона как мужчину и уважает как режиссера.

Актриса сообщила, что сейчас снимается в новом фильме Бертона «Битлджус», съемки которого проходят в Лондоне.

В 1999 году Белуччи вышла замуж за французского актера Венсана Касселя, с которым познакомилась на съемках фильма «Квартира». У пары есть две дочери – Дева и Леони. В августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе.

После расставания с Касселем Белуччи встречалась с французским художником Николя Лефевром. Они расстались в 2019 году.

Бертон в 2014 году расстался с британской актрисой Хеленой Бонем Картер после 13 лет совместной жизни. В фактическом браке у пары родилось двое детей – сын Билли Реймонд (2003) и дочь Нелл (2007).