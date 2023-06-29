ФОТО ⟩ Люди завидуют этой эстонской красавице, но они даже не представляют, что она неизлечимо больна

Эстонская красавица Хелери Теэле сводит мужчин с ума своими ангельскими глазками и сочными фотографиями. Мало кто знает, что на самом деле она тяжело больна, и живет только в мечтах. «Иногда я не могу стоять, я в инвалидном кресле, - говорит Хелери Теэле Тыкке. - А что касается секса, то сил на него практически не хватает». Многие испытывают чувство зависти при виде таких снимков, ох, если бы они только знали...