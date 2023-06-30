Ты знаешь, так хочется жить! Четыре часа в таллиннском ЭМО: после увиденного становится очень грустно

Несмотря на то, что Ляэне-Таллиннская центральная больница находится далеко от моего дома, я доверяю ее врачам и другим медицинским сотрудникам, поэтому с любой серьезной проблемой обращаюсь туда. Здесь преимущественно работают молодые специалисты, кажется, они только вчера закончили университет и сразу же пришли на работу. Их глаза горят, они действительно хотят помочь каждому пациенту как можно скорее выздороветь.

Как вы уже, наверное, догадались, мой текст будет добрым, потому что увиденное и услышанное за четыре часа в приемном отделении больницы вызывает лишь чувство жалости и сострадания. А все часы, проведенные там, ты думаешь только о том, насколько счастливы те, кто сейчас здоровы. И действительно понимаешь, что в жизни самое главное - это здоровье. Никакие богатства мира не сделают тебя счастливым, если ты серьезно болен.

Обычный понедельник, а в ЭМО почти нет свободных мест

Я обратился в отделение экстренной медицины в понедельник, 26 июня. В общей сложности провел в больнице четыре часа, меня приняла молодая врач, которая вежливо представилась и начала задавать уточняющие вопросы. Я получил необходимые обследования и рекомендации. В госпитализации не нуждался. Но за то время, пока я ждал приема врача и очереди на компьютерную томографию, успел посмотреть, как проходит обычный рабочий день в ЭМО.