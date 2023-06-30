Лично мне никогда и нигде не бывает так страшно, как в отделении экстренной медицины. Когда иду к семейному врачу, на душе как-то спокойно, но когда нет сил терпеть и ждать приема, приходится обращаться в ЭМО. Очень смешанные чувства и мысли перед входом в больницу: «Достаточно ли мне плохо? А что, если меня не примут? Вдруг мне придется просидеть в очереди весь день, а потом меня еще положат в больницу?» Никогда сразу не могу войти, всегда пару минут стою у входа, собираюсь с мыслями, делаю дыхательные упражнения и затем, надеясь на лучшее, иду.
Ты знаешь, так хочется жить! Четыре часа в таллиннском ЭМО: после увиденного становится очень грустно
Несмотря на то, что Ляэне-Таллиннская центральная больница находится далеко от моего дома, я доверяю ее врачам и другим медицинским сотрудникам, поэтому с любой серьезной проблемой обращаюсь туда. Здесь преимущественно работают молодые специалисты, кажется, они только вчера закончили университет и сразу же пришли на работу. Их глаза горят, они действительно хотят помочь каждому пациенту как можно скорее выздороветь.
Как вы уже, наверное, догадались, мой текст будет добрым, потому что увиденное и услышанное за четыре часа в приемном отделении больницы вызывает лишь чувство жалости и сострадания. А все часы, проведенные там, ты думаешь только о том, насколько счастливы те, кто сейчас здоровы. И действительно понимаешь, что в жизни самое главное - это здоровье. Никакие богатства мира не сделают тебя счастливым, если ты серьезно болен.
Обычный понедельник, а в ЭМО почти нет свободных мест
Я обратился в отделение экстренной медицины в понедельник, 26 июня. В общей сложности провел в больнице четыре часа, меня приняла молодая врач, которая вежливо представилась и начала задавать уточняющие вопросы. Я получил необходимые обследования и рекомендации. В госпитализации не нуждался. Но за то время, пока я ждал приема врача и очереди на компьютерную томографию, успел посмотреть, как проходит обычный рабочий день в ЭМО.
Я пришел около 12 часов дня, в зале ожидания кроме меня было четыре человека. Но вскоре после этого количество пациентов начало увеличиваться не по минутам, а по секундам. И вот уже в приемной ЭМО практически нет свободных мест. Поскольку в Ляэне-Таллиннской больнице этот зал небольшой, то мы говорим примерно о 20-25 пациентах, это не считая тех, кого привозит скорая. Каждый из них пришел со своей проблемой. Я всё это время сидел и думал, какими счастливыми на самом деле должны быть к концу дня работники больницы, которые сталкиваются за день с десятками разных болезней и сотнями пациентов, при этом сами они здоровы и полны сил, чтобы помочь другим.
Мужественная пенсионерка!
Две дочери приводят в ЭМО свою пожилую мать, внешне ей около 70 лет, несмотря на возраст и страшный диагноз - рак, женщина держится очень достойно и умоляет бога, чтобы ее не оставили в больнице. Тогда они еще не знают, что приема к врачу прождут практически максимальное количество времени - около 3 часов. Сначала они будут долго разговаривать, пожилая пациентка сделает комплимент дочери, что у нее очень красивое кольцо. Дочь в ответ сказала матери: «Какая у тебя красивая помада!» И что самое интересное, дочь разговаривала с матерью на эстонском, а та ей отвечала по-русски, они обе понимали два языка, но говорили каждая на своем. Пенсионерка почти всё время мужественно ждала своей очереди, сдалась лишь к концу третьего часа: «Я устала!» Практически сразу же после этих слов вышел врач и они пошли на прием.
А у вас тоже кружится голова?
За время, проведенное в ожидании, ты почти о каждом пациенте знаешь маленькую историю из их жизни. В таком маленьком помещении невозможно не слышать, что случилось у других и почему они пришли в ЭМО. Со мной заговорил мужчина средних лет, около 40. И спросил: «У вас тоже кружится голова?» Я говорю: «Да, но вот пока жду своей очереди на компьютерную томографию» Еще он спросил, удобно ли мне с головокружением работать за компьютером и смотреть в телефон, я покачал головой отрицательно и пожелал незнакомому мне мужчине удачи и скорейшего выздоровления.
Регистраторы, у которых есть ответ на любой вопрос
Наверное, эти сотрудницы ответили за свою жизнь на миллионы вопросов больных. Но, несмотря на это, остаются вежливыми и доброжелательными в любой ситуации. Особо беспокойные пациенты тревожат их по несколько раз, например, одна женщина в возрасте примерно 50-60 лет так активно хотела поговорить с врачом, что была ради этого готова пойти практически на всё. Кажется, она с радостью ляжет в больницу, лишь бы только добиться результата.
Здесь ты учишься ценить жизнь
Нигде и никогда ты так не ценишь жизнь, как в ЭМО. Люди с разными проблемами и болезнями приходят в регистратуру, а ты волей-неволей всё это слышишь и тебе становится еще хуже. И если в обычные дни ты можешь кипятиться из-за пустяков, то в больнице думаешь только об одном - хоть бы скорее вылечили и отпустили домой. Здесь для тебя всё уходит на второй план - работа, друзья, какие-то обязательства становятся на момент не такими важными.
Будьте здоровы и не попадайте в больницу!