Кошка, залезшая на плиту, устроила пожар, но сосед быстро среагировал: вдруг откуда-то послышался писк детектора дыма

В понедельник утром в 10:41 в Спасательный департамент поступил вызов в деревню Харкуярве Харкуской волости Таллинна, где из окна жилого дома шел дым.

Марко, который звонил, в тот день работал из дома. Вдруг он услышал, как откуда-то издалека донесся писк детектора дыма. «Я прошелся по трем этажам своего дома. Все было тихо», - вспоминает он.

Но писк не прекращался.

Из окна соседней квартиры на втором этаже уже шел слабый дым. Марко заметил это и позвонил в Центр тревоги. «Через одного из соседей мне удалось связаться с хозяином дымящейся квартиры, который уже летел в Харкуярве». Хозяин квартиры приехал домой за минуту до спасателей и самостоятельно потушил пожар. Однако на место прибыли спасатели из Нымме, Лиллекюла и Хюйру.

Лийна Валнер, руководитель по коммуникациям Спасательного департамента, сказала, что причиной пожара стала загоревшаяся бумага на керамической плите. «Кошка столкнула бумагу на электрическую плиту, которую случайно включила лапами, в результате чего бумага загорелась».

Поскольку в квартире находился датчик дыма и угарного газа Nublu, хозяину пришло уведомление, благодаря чему он немедленно вернулся домой и потушил возгорание.