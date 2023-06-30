Зачем они это делают? Burger King ввел изменения для посетителей ресторана

«Мне нравится бургеры с беконом, который почти во всех сетях быстрого питания можно добавить в блюдо за дополнительную стоимость. Но в какой-то момент я обратил внимание, что в Burger King есть бургер Bacon King, в состав которого входят булочки, две котлеты, сыр, бекон, майонез и кетчуп. Звучит жирновато. Тогда в аппарате самообслуживания я заметил, что в бургер можно добавить разные овощи (салат, томат, маринованный огурец, лук) совершенно бесплатно», - пишет читатель. Так он и делал на протяжении нескольких лет, когда заходил в один из ресторанов сети. «Но несколько месяцев назад а увидел, что такой опции добавления ингредиентов больше нет. То есть, добавить или убрать что-то из состава можно, но только то, что уже в него входит», - говорит он.