Зачем они это делают? Burger King ввел изменения для посетителей ресторана

Любители фастфуда ликовали, когда в 2020 году в Эстонии открылись первые рестораны сети быстрого питания Burger King. Но кроме радости от открытия нового заведения, поклонников привлекало и то, что в этой сети в любой бургер можно было бесплатно добавить ингредиенты, которые изначально в состав блюда не входили. Но недавно сеть отказалась от этой опции.
В редакцию Limon.ee пришло сообщение, в котором внимательный читатель портала пишет, что в ресторанах Burger King уже несколько месяцев нельзя добавлять в бургеры ингредиенты, которых изначально нет в составе.
«Мне нравится бургеры с беконом, который почти во всех сетях быстрого питания можно добавить в блюдо за дополнительную стоимость. Но в какой-то момент я обратил внимание, что в Burger King есть бургер Bacon King, в состав которого входят булочки, две котлеты, сыр, бекон, майонез и кетчуп. Звучит жирновато. Тогда в аппарате самообслуживания я заметил, что в бургер можно добавить разные овощи (салат, томат, маринованный огурец, лук) совершенно бесплатно», - пишет читатель. Так он и делал на протяжении нескольких лет, когда заходил в один из ресторанов сети. «Но несколько месяцев назад а увидел, что такой опции добавления ингредиентов больше нет. То есть, добавить или убрать что-то из состава можно, но только то, что уже в него входит», - говорит он.
Мы обратились в Burger King, чтобы узнать, почему убрали такую возможность и вернется ли она когда-нибудь. Яак Вескимейстер, член правления компании Tallink Fast Food, сказал, что Все рецепты бургеров Burger King тщательно составляются, чтобы обеспечить клиентам наилучшие и гарантированные вкусовые ощущения при каждом посещении.
«В Burger King у клиентов есть уникальная возможность изменить количество ингредиентов в рецепте бургера в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями в рамках оригинального рецепта, например, уменьшить или увеличить количество майонеза, но не добавлять новые ингредиенты. Однако, что касается внесения существенных изменений в рецепт на месте по просьбе клиента, то для того, чтобы Bacon King имел вкус, как и положено настоящему Bacon King, нельзя добавлять ингредиенты, которые не входят в оригинальный рецепт настоящего Bacon King», - отмечает Вескимейстер.
Он подчеркивает, что добавление по просьбе клиента ряда ингредиентов, не входящих в рецепт, может привести к неожиданному для клиента результату, например, к тому, что бургер будет разваливаться и поэтому его будет трудно есть, или к тому, что из-за измененных добавок вкус окажется не совсем таким, на который рассчитывал клиент. «Цель таких изменений - обеспечить сохранение вкуса и качества наших оригинальных рецептов», - говорит Вескимейстер.
Напитки теперь нельзя наливать самому
Клиент ресторана быстрого питания и читатель Limon.ee также отметил, что в Burger King в Старом городе Таллинна пропал аппарат с напитками из зала, их теперь наливает персонал.
Вескимейстер подтвердил, что в ресторане Burger King Viru напитки клиентам теперь действительно наливает сотрудник, и любой клиент, купивший напиток или набор, может бесплатно попросить у персонала пополнить свой стакан столько раз, сколько пожелает.
«Это не является существенным изменением для клиента, и возможность бесплатного пополнения стакана с напитком по-прежнему доступна», - заключает Вейскимейстер..