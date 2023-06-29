Кейт Миддлтон оказалась родственницей принца Уильяма

К счастью, хотя Кейт Миддлтон и оказалась родственницей принца Уильяма, в обморок можно не падать: переплетение их семейных древ имело место не одно поколение назад.

Выяснилось, что предки герцогини Кембриджской принадлежали тому же роду, что и прародители Елизаветы II, - Боуз-Лайон, сообщает Daily Mail. Стала известна и еще одна занимательная подробность: дальние родственники Кейт обанкротились и из владельцев шахт на севере Англии превратились в наемных работников предков ныне покойной королевы. В общем, никакого криминала. Но Кейт неплохо бы смотрелась на монетах, родись она в соседней ветви рода.