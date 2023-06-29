Анастасия Волочкова прокомментировала отношения с дочерью после скандала с выпускным

«Замечательный человек, она получила образование, я дружу с ней, с ее молодым человеком и радуюсь тому, что я воспитала замечательного человека – такого, какого и хотела», – рассказала балерина корреспонденту Super на вечеринке в честь перезапуска лейбла RockFam (теперь – Rocket Records).

Надо сказать, в воспитании звездная мама здорово преуспела. Ее дочь легко может потягаться с одаренными детьми других знаменитостей: знает несколько языков, пишет стихотворения на русском и французском, который уже несколько лет преподает как репетитор. В прошлом году Ариадна летала в Париж, чтобы поближе познакомиться с культурой Франции, – не исключено, что девушка поступит в Сорбонну, но это пока неточно. Впрочем, гордая Анастасия верит, что все получится: «У нее фамилия Волочкова и характер Волочковых, как у моего папы Юрия, который является чемпионом Советского Союза по настольному теннису, – сила воли у нас от моего отца».

Сломить стойкий характер носительницы такой фамилии не сможет даже огромная любовь – балерина убедилась в этом на собственном опыте. «В свое время Сулейман Керимов (предприниматель, с которым балерина встречалась с 2001 по 2003 год. – Прим. ред.) мне предложил сесть на диван и ничего не делать и обеспечивать меня, но любой человек, который против моего творчества скажет мне хоть одно слово и не позволит мне оставаться верной своей профессии, будет послан», – высказалась Анастасия. Дочери она богатого молодого человека не желает – главное, чтобы был любящим.