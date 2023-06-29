Зеленская честно рассказала об отношениях с мужем: «Как президент со мной не советуется»

Жена президента Украины Владимира Зеленского честно прокомментировала слухи о том, что она якобы дает советы мужу и имеет влияние на политическую ситуацию. По словам Елены Зеленской, она этим не занимается.

«Это преувеличение, кто-то действительно хотел сделать мне комплимент. Но я точно не влияю на государственные процессы, 100%. Я могу инициировать какие-то вещи, могу их поддерживать. Но это только касается гуманитарных и социальных сфер», - пояснила первая леди в интервью для «РБК-Украина».

Зеленская отметила, что не может давать президенту советы, ведь между ними большая «пропасть» в знаниях. Кроме этого, первая леди считает, что не может вмешиваться в политические процессы, ведь это неэтично.

«Владимир Зеленский как президент со мной не советуется. И я думаю, что это правильно. Во-первых, я не могла бы дать ему экспертный совет, между нами огромная пропасть в знаниях, которые у него сейчас есть, и которые я бы могла ему добавить. И это неэтично, я считаю. У него настолько большая ответственность, не может жена советовать мужу в вопросах государственного управления, это неправильно. Мы даже не говорим с ним на такие темы, мы что-то обсуждаем в рамках дискуссии, мы можем обсуждать вопросы, которые волнуют всех украинцев», - добавила жена Зеленского.