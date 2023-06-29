«Я огребу сразу»: Чулпан Хаматова призналась, что после отъезда из РФ ее просили вернуться

– Сначала звали обратно. Это были директора театров, то есть люди, связанные с исполнительной властью. Мне давали гарантии безопасности, говорили: «Что вы, что вы. Вас так любят. Вы столько полезного сделали, – рассказала артистка.

Она также добавила, что даже не хотела слушать подобные предложения и один раз даже накричала на собеседника. С тех пор звонки с предложением вернуться в Россию Хаматову не беспокоят. При этом она рассказала, что продолжает общаться с друзьями, проживающими в РФ, и следить за последними событиями в стране.