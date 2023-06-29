Не стоит забывать, что уже не девочка. В Сеть «слили» реальные снимки Пугачевой без фотошопа

Примадонне 74 года, для своих лет она неплохо выглядит.
В сети появились новые снимки певицы Аллы Пугачевой. На них она запечатлена без фотошопа и фильтров. Певицу «поймали» на одном из недавних светских мероприятий.
Как заметно по фото, Пугачева сильно изменилась. Судя по всему, певица обратилась к косметологам, которые «поработали» над формой ее губ и подбородка.
Для светского выхода Пугачева сделала сдержанный макияж. Она подчеркнула губы нюдовой помадой, а на веках нарисовала стрелки. Певица примерила укороченный черный блейзер, а также дополнила свой образ множеством аксессуаров.
Ранее в сети обсуждали якобы «сморщенные» руки певицы. Однако теперь можно заметить, что Пугачева может похвастаться подтянутой кожей без морщин. Помимо этого, певица делает себе стильный однотонный маникюр в бледно-розовых тонах.
В сети пишут, что на реальных фото Пугачевой без фотошопа можно заметить последствия «пластики». Впрочем, многие отметили, что певице уже 74 года, а потому для своих лет она довольно-таки неплохо выглядит.