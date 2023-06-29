Не стоит забывать, что уже не девочка. В Сеть «слили» реальные снимки Пугачевой без фотошопа

В сети появились новые снимки певицы Аллы Пугачевой. На них она запечатлена без фотошопа и фильтров. Певицу «поймали» на одном из недавних светских мероприятий.

Как заметно по фото, Пугачева сильно изменилась. Судя по всему, певица обратилась к косметологам, которые «поработали» над формой ее губ и подбородка.

Для светского выхода Пугачева сделала сдержанный макияж. Она подчеркнула губы нюдовой помадой, а на веках нарисовала стрелки. Певица примерила укороченный черный блейзер, а также дополнила свой образ множеством аксессуаров.

Ранее в сети обсуждали якобы «сморщенные» руки певицы. Однако теперь можно заметить, что Пугачева может похвастаться подтянутой кожей без морщин. Помимо этого, певица делает себе стильный однотонный маникюр в бледно-розовых тонах.