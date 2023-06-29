Таня Михайлова-Саар начала учить новый язык: учу для себя, чтобы у меня была причина вернуться и попрактиковаться

«Когда как, можно успеть много поработать и, возможно, даже немного отдохнуть», - говорит Таня Михайлова-Саар, которая утверждает, что летом работа и отдых находятся в равновесии. «Пока что июнь был очень напряженным», - признает она. «Когда начался девятый концерт за пять дней, я поняла, что немного устала». Отныне, по словам певицы, у нее будет больше выходных.

Тем не менее, она планирует работать над альбомом, который хочет выпустить в ближайшее время. «Мне очень хочется скоро заняться альбомом, который я не выпускала уже... Возможно, в 2015 году был последний альбом?»

Большой план Тани на лето - добраться до Хийумаа, где она и ее муж Микк Саар купили участок земли. «Может быть, в августе мы приедем туда ненадолго... там еще ничего нет, но надо же с чего-то начинать», - говорит Таня.

Помимо Хийумаа, в душе Таня любит Италию. «Я была в Италии несколько раз, и мне очень нравится эта страна, каждый раз, когда я возвращаюсь, я говорю, что итальянский язык такой красивый, и я хотела бы больше понимать, что говорят люди, и хотела бы сама разговаривать с людьми».