Мадонна в реанимации. Певицу поместили под ИВЛ

Как сообщает телеканал, 64-летнюю поп-диву госпитализировали еще в субботу, 24 июня. Звезду поместили в отделение интенсивной терапии после того, как она была найдена без сознания. Медики, осмотревшие Мадонну, пришли к выводу, что она нуждается в подключении к ИВЛ. С трубкой в трахее она провела ночь. В настоящее время, по словам менеджера, ее состояние улучшается, но звезда все еще остается под пристальным вниманием врачей.