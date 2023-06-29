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Эти люди будут купаться в деньгах: Володина озвучила знак зодиака, который сорвет куш у судьбы – чистая удача

Limon.ee
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Masarik/Shutterstock

Представители зодиакальной системы воспользуются ситуацией в свою пользу.

Стрельцы неожиданно испытают поток денег, на который даже не рассчитывали, поведала астролог Василиса Володина.

У представителей этого знака зодиака резко пойдут в гору финансовые операции. Им удастся достигнуть договоренностей по долгосрочным обязательствам, которые принесут им немалый доход.

А вот с противоположным полом в ближайшее время удачи ждать не стоит. Разговоры и выяснения отношений ни к чему хорошему не приведут. С ними лучше подождать.

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