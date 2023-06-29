Глоба назвала знак, который примет на работе важное решение: последует потеря денег

Эти люди сейчас на распутье.
Астролог Тамара Глоба рассказала, что Овны в настоящий момент чувствуют себя немного смятенно из-за того, что им приходится принимать важное решение на рабочем месте.
Не исключено, что после того, как Овны определятся, как им двигаться дальше на профессиональном поприще, последуют неприятности в финансовой сфере.
Астролог предостерегла представителей зодиакальной системы от необдуманных действий. Она уверена, что Овнам стоит быть осторожнее с деньгами, не исключены потери или обман.